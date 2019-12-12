Как уберечь своего ребенка зимой, – Супрун

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Как присматривать за ребенком зимой / Unsplash

Как только на улице выпадает снег, дети бегут рисовать "ангелов" и кататься на санках. Для детей заснеженная зима – это множество приятных эмоций. Но для родителей это дополнительные хлопоты, ведь нужно заботиться о защите и безопасности детей в несколько более сложных условиях.

Как сделать зимний отдых безопасным для ребенка, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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  • Прежде всего следует позаботиться о том, чтобы ребенку на улице было тепло и комфортно. Надевайте несколько слоев одежды, чтобы при необходимости верхний можно было снять. Кроме этого, существует правило, что ребенку нужно на один слой одежды больше, чем взрослому человеку.
  • Во время прогулки регулярно проверяйте, или одежда ребенка сухая и теплая. Если курточка, штаны или обувь намокли, ребенка нужно сразу завести в теплое помещение и обогреть.
  • Не гуляйте с маленькими детьми при температуре ниже -10°C, а детям старшего возраста нельзя гулять при температуре ниже, чем -25°C.

Як вберегти дитину взимку
Присматривать за ребенком зимой сложнее, однако вполне реально

  • Детская кожа замерзает значительно быстрее, чем у взрослых, поэтому следите за тем, чтобы ребенок не перемерз. О переохлаждении может свидетельствовать слабость и сонливость малыша, неразборчивая речь и неуклюжесть. В таком случае необходимо вернуться домой и поместить малыша в теплую (но ни в коем случае не горячую) ванну.
  • Хотя этот совет является универсальным, но зимой он становится особенно актуальным – не оставляйте детей без присмотра.
  • Объясните детям, почему не стоит касаться языком холодного металла.
  • Малышам не стоит играть в снежки или кататься на санках рядом с водоемом, особенно, если он только замерз. В такой период нельзя быть уверенными относительно прочности льда.
  • Во время катания на коньках нужно надевать защитные шлемы.
  • Канадская ассоциация педиатров не советует детям играть в снежки из-за высокого риска травмирования. Никому не хочется быть Гринчами, которые воруют праздничные развлечения, но все же будьте внимательны. Не стоит играть в снежки, если снег очень плотный или немного подтаял, и поэтому на морозе может превратиться в лед. Также нужно объяснить ребенку, почему нельзя заворачивать камни в снежки.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Рождество Профилактика заболеваний Ульяна Супрун Дети Снег в Украине
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