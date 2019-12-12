Как уберечь своего ребенка зимой, – Супрун

Как только на улице выпадает снег, дети бегут рисовать "ангелов" и кататься на санках. Для детей заснеженная зима – это множество приятных эмоций. Но для родителей это дополнительные хлопоты, ведь нужно заботиться о защите и безопасности детей в несколько более сложных условиях.

Как сделать зимний отдых безопасным для ребенка, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. К теме: Как избежать переохлаждения и обморожения: советы Минздрава Прежде всего следует позаботиться о том, чтобы ребенку на улице было тепло и комфортно. Надевайте несколько слоев одежды, чтобы при необходимости верхний можно было снять. Кроме этого, существует правило, что ребенку нужно на один слой одежды больше, чем взрослому человеку.

Во время прогулки регулярно проверяйте, или одежда ребенка сухая и теплая. Если курточка, штаны или обувь намокли, ребенка нужно сразу завести в теплое помещение и обогреть.

Не гуляйте с маленькими детьми при температуре ниже -10°C, а детям старшего возраста нельзя гулять при температуре ниже, чем -25°C.

Присматривать за ребенком зимой сложнее, однако вполне реально Детская кожа замерзает значительно быстрее, чем у взрослых, поэтому следите за тем, чтобы ребенок не перемерз. О переохлаждении может свидетельствовать слабость и сонливость малыша, неразборчивая речь и неуклюжесть. В таком случае необходимо вернуться домой и поместить малыша в теплую (но ни в коем случае не горячую) ванну.

Хотя этот совет является универсальным, но зимой он становится особенно актуальным – не оставляйте детей без присмотра.

Объясните детям, почему не стоит касаться языком холодного металла.

Малышам не стоит играть в снежки или кататься на санках рядом с водоемом, особенно, если он только замерз. В такой период нельзя быть уверенными относительно прочности льда.

Во время катания на коньках нужно надевать защитные шлемы.

Канадская ассоциация педиатров не советует детям играть в снежки из-за высокого риска травмирования. Никому не хочется быть Гринчами, которые воруют праздничные развлечения, но все же будьте внимательны. Не стоит играть в снежки, если снег очень плотный или немного подтаял, и поэтому на морозе может превратиться в лед. Также нужно объяснить ребенку, почему нельзя заворачивать камни в снежки. К теме: Как оказать первую помощь при обморожении и переохлаждении: объяснение Супрун Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.