Как уберечь зубы от кариеса: полезные привычки

45 Читати новину українською
Как уберечь зубы от кариеса: полезные привычки
Как уберечь зубы от кариеса: полезные привычки / cellcode.us

Шотландские специалисты из Университета Данди выяснили, что для максимальной защиты зубов от кариеса и других болезней недостаточно просто чистить зубы два раза в день и ограничивать себя в сладком.

Прежде всего, зубы должны получать достаточное количество фтора, пишет CNN.

Читайте также: Когда стоит чистить зубы: до или после еды

Снизить риск разрушения зубов на 25% поможет использование зубной пасты с фтором, а также отказ от усиленного полоскания рта.

Зубная паста, ключевым ингредиентом которой является фтор, приносит наибольшую пользу зубам. Содержание фтора в пасте должно составлять не менее 1350-1500 ppmF.

via GIPHY

Не стоит полоскать рот после чистки зубов. Если усиленно полоскать ротовую полость, то это может смыть с них настолько полезный фтор. Благодаря этому можно на четверть снизить риск развития кариеса.

Перед сном зубы нужно обязательно почистить. Все потому, что ночью у человека выделяется меньше слюны и фтор медленнее смывается. Поэтому чистка пастой с фтором вечером существенно укрепляет зубы.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Нужен ли украинцам праздник 9 мая? Ваше мнение
сегодня
6112
Теги: Здоровье Новости Здоровье Стоматология Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 336
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 1606
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
4 мая 21:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 5049
Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
3 мая 19:01 Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
482
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
27 апреля 15:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 18029
Новости
Больше новостей
Залиште відгук