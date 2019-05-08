Как уберечь зубы от кариеса: полезные привычки

Шотландские специалисты из Университета Данди выяснили, что для максимальной защиты зубов от кариеса и других болезней недостаточно просто чистить зубы два раза в день и ограничивать себя в сладком.

Прежде всего, зубы должны получать достаточное количество фтора, пишет CNN.

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Снизить риск разрушения зубов на 25% поможет использование зубной пасты с фтором, а также отказ от усиленного полоскания рта.

Зубная паста, ключевым ингредиентом которой является фтор, приносит наибольшую пользу зубам. Содержание фтора в пасте должно составлять не менее 1350-1500 ppmF.

Не стоит полоскать рот после чистки зубов. Если усиленно полоскать ротовую полость, то это может смыть с них настолько полезный фтор. Благодаря этому можно на четверть снизить риск развития кариеса.

Перед сном зубы нужно обязательно почистить. Все потому, что ночью у человека выделяется меньше слюны и фтор медленнее смывается. Поэтому чистка пастой с фтором вечером существенно укрепляет зубы.

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