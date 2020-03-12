Как уберечься от коронавируса: советы эпидемиолога

В Украине пока официально зафиксирован всего 1 случай заражения коронавирусом. Однако в городах уже объявили карантин, а люди массово скупают антисептики и маски. О том, что стоит делать, чтобы уберечься от заражения – в эфире 24 канала рассказала эпидемиолог Людмила Мухарская.

По ее словам, не стоит придумывать народные методы лечения или шутить – нужно делать конкретные и правильные вещи, чтобы защитить себя от вируса.

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Эпидемиолог отметила, что от инфицирования спасет расстояние в метр и больше от человека, который имеет симптомы заболевания.

Даже если человек здоров, желательно все равно соблюдать дистанцию. Особенно, если это лицо было в странах, где активно распространяется возбудитель,

– добавила Мухарская.

Также эпидемиолог рассказала, что чеснок или лук точно не помогут предотвратить заражение. Однако карантин – значительно более надежный метод.

"Это предупредительная мера. Если есть уже активное распространение возбудителя, тогда нужно вводить карантин. К примеру, в Италии ввели карантинные меры уже немного поздно, так как там очень быстро распространяется болезнь", – заявила Мухарская.

Что известно о карантине в Украине? По всей Украине ввели карантин 11 марта 2020 года в связи с распространением коронавируса. Продлится он 3 недели. Запрещено проводить массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, где запланировано участие 200 и больше человек. Обучение в школах, университетах и детсадах также проводить не будут.



Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций. Однако они обязательно должны происходить без зрителей.

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