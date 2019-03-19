Как уберечься от рака простаты: исследование ученых

104 Читати новину українською
Ученые обнаружили в кофе вещества, которые способны замедлять или останавливать рост рака
Ученые обнаружили в кофе вещества, которые способны замедлять или останавливать рост рака / foodiesfeed.com

Рак простаты считается одной из главных причин смерти мужчин после болезней сердца, рака легких и меланомы. Вероятность успешного излечения зависит от времени выявления онкологии и ее стадии.

Японские ученые из Университета Канадзавы обнаружили в кофейных зернах два целебных вещества, пишет Science Daily.

Читайте также: Как усы спасают мужскую жизнь

Речь идет о кафестоле и кафеоле, которые способны замедлять или останавливать рост различных видов рака простаты.

 
Рак простаты – симптомы
– трудности при мочеиспускании;
– частые позывы к мочеиспусканию;
– боль и жжение;
– наличие крови в моче;
боль в спине, бедре или тазу.

Ранее ученые исследовали частоту рака простаты. Они увидели закономерность в том, что мужчины, которые время от времени употребляли кофе, значительно менее склонны к развитию рака.

via GIPHY

Исследователи решили проверить, действительно ли есть связь между употреблением кофе и снижением риска развития опухолей. Они отобрали шесть самых активных веществ из экстракта кофе и проследили, как различные комбинации этих молекул будут тормозить рост различных типов карциномы.

 
Карцинома – что это?
Это злокачественная опухоль из эпителиальной ткани. К карциноме относят такие виды рака:
 
  1. рак желудка
  2. рак пищевода
  3. рак легких
  4. рак печени
  5. рак поджелудочной железы
  6. рак почки
  7. рак щитовидной железы
  8. рак влагалища
  9. рак яичников
  10. рак шейки матки
  11. рак молочной железы
  12. рак мочевого пузыря
  13. рак простаты
  14. рак губы
  15. рак гортани
  16. рак толстой кишки
  17. рак кожи
  18. рак верхушки легкого с синдромом Панкоста

Комбинация кафестола и кавеола в два раза замедлила рост "неуязвимых" типов рака простаты, а менее устойчивые виды раковых клеток были уничтожены за первые сутки после начала наблюдений.

Результаты исследования подтверждают: у мужчин-кофеманов на 11% меньше риск развития рака простаты.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
"Слуга народа 3": дата премьеры и сюжет популярного сериала
сегодня
32532
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Онкозаболевания исследования
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
сегодня 11:01 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 4300
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
18 марта 22:52 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 184318
Плавание и болезни сердца: противопоказания и польза
17 марта 16:00 Плавание и болезни сердца: противопоказания и польза
2656
Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения
16 марта 10:41 Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения
Олександр Бевза 9523
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
15 марта 13:54 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 24251
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук