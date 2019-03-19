Как уберечься от рака простаты: исследование ученых

Рак простаты считается одной из главных причин смерти мужчин после болезней сердца, рака легких и меланомы. Вероятность успешного излечения зависит от времени выявления онкологии и ее стадии.

Японские ученые из Университета Канадзавы обнаружили в кофейных зернах два целебных вещества, пишет Science Daily.

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Речь идет о кафестоле и кафеоле, которые способны замедлять или останавливать рост различных видов рака простаты.

Рак простаты – симптомы – трудности при мочеиспускании;

– частые позывы к мочеиспусканию;

– боль и жжение;

– наличие крови в моче;

– боль в спине, бедре или тазу.

Ранее ученые исследовали частоту рака простаты. Они увидели закономерность в том, что мужчины, которые время от времени употребляли кофе, значительно менее склонны к развитию рака.

Исследователи решили проверить, действительно ли есть связь между употреблением кофе и снижением риска развития опухолей. Они отобрали шесть самых активных веществ из экстракта кофе и проследили, как различные комбинации этих молекул будут тормозить рост различных типов карциномы.

Карцинома – что это? Это злокачественная опухоль из эпителиальной ткани. К карциноме относят такие виды рака: рак желудка рак пищевода рак легких рак печени рак поджелудочной железы рак почки рак щитовидной железы рак влагалища рак яичников рак шейки матки рак молочной железы рак мочевого пузыря рак простаты рак губы рак гортани рак толстой кишки рак кожи рак верхушки легкого с синдромом Панкоста

Комбинация кафестола и кавеола в два раза замедлила рост "неуязвимых" типов рака простаты, а менее устойчивые виды раковых клеток были уничтожены за первые сутки после начала наблюдений.

Результаты исследования подтверждают: у мужчин-кофеманов на 11% меньше риск развития рака простаты.

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