Как уберечься от рака простаты: исследование ученых
Рак простаты считается одной из главных причин смерти мужчин после болезней сердца, рака легких и меланомы. Вероятность успешного излечения зависит от времени выявления онкологии и ее стадии.
Японские ученые из Университета Канадзавы обнаружили в кофейных зернах два целебных вещества, пишет Science Daily.
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Речь идет о кафестоле и кафеоле, которые способны замедлять или останавливать рост различных видов рака простаты.
– частые позывы к мочеиспусканию;
– боль и жжение;
– наличие крови в моче;
– боль в спине, бедре или тазу.
Ранее ученые исследовали частоту рака простаты. Они увидели закономерность в том, что мужчины, которые время от времени употребляли кофе, значительно менее склонны к развитию рака.
Исследователи решили проверить, действительно ли есть связь между употреблением кофе и снижением риска развития опухолей. Они отобрали шесть самых активных веществ из экстракта кофе и проследили, как различные комбинации этих молекул будут тормозить рост различных типов карциномы.
- рак желудка
- рак пищевода
- рак легких
- рак печени
- рак поджелудочной железы
- рак почки
- рак щитовидной железы
- рак влагалища
- рак яичников
- рак шейки матки
- рак молочной железы
- рак мочевого пузыря
- рак простаты
- рак губы
- рак гортани
- рак толстой кишки
- рак кожи
- рак верхушки легкого с синдромом Панкоста
Комбинация кафестола и кавеола в два раза замедлила рост "неуязвимых" типов рака простаты, а менее устойчивые виды раковых клеток были уничтожены за первые сутки после начала наблюдений.
Результаты исследования подтверждают: у мужчин-кофеманов на 11% меньше риск развития рака простаты.
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