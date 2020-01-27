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Как уговорить ребенка принять лекарство без истерик

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Как уговорить ребенка принять лекарство / Pixabay

Прежде всего, не стоит капать и пшикать ребенку что-то в нос "для профилактики". Во первых, в этом нет смысла, во-вторых, ребенок не захочет этого делать, когда это станет действительно важно.

Если ребенок здоров, то у вас нет необходимости промывать и мазать нос ребенку, рассказала врач-лор Александра Небоян.

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Помните, что ребенок может плакать или капризничать по нескольким возможным причинам: ему страшно, он не видит смысла в процедуре или в том, что организм просто ослаблен из-за болезни.

Как уговорить ребенка лечиться

  • Если ребенок старше 3 лет, то объясните ему, почему вы даете лекарства – главное, без ультиматумов и ссор.

  • Если ребенок боится капель, попросите врача назначить спрей, сироп или таблетку, которую можно рассосать.
  • Помните, почти все суспензии можно смешивать с едой.
  • Капайте сосудосуживающее не охлажденным, а согретыми предварительно в руке.
  • Если нужно намазать жгучую мазь, сначала намажьте участок на котором этот процесс проходит безболезненно. После этого предупредите, что в другом месте будет немножко неприятно, но это продлится не долго и вы поможете устранить эти негативные чувства, например – подуете.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Новости Здоровье Семья Дети Лекарства Родители и дети
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