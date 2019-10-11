Как ухаживать за детскими игрушками

Ежедневно ребенок познает мир на ощупь и вкус. И порой то, что берется в рот, не очень вписывается в рамки "съедобного". Детские игрушки – это сокровище младенца, которое нужно держать в надлежащей чистоте.

Прежде всего, подавайте ребенку хороший пример, советует педиатр Татьяна Тульчак.

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Как ухаживать за игрушками, если ребенок их грызет

Новые игрушки стоит промывать проточной теплой водой с мылом в течение 15 минут.

Домашние игрушки промывайте 1-2 раза в неделю в горячей мыльной воде или в 2% растворе соды (примерно 1 столовая ложка соды на 1 литр воды), после чего хорошо прополощите под проточной водой и высушите на свежем воздухе.

Можно воспользоваться готовыми растворами для дезинфекции игрушек, однако обязательно обращайте внимание на сертификацию МОЗ.

Мягкие игрушки нужно стирать как минимум 1 раз в месяц с детским органическим стиральным порошком.

Важно! Не стоит относиться к чистоте с фанатизмом и обрабатывать весь дом антисептиками.

Ранний контакт ребенка с некоторыми бактериями может помочь сформировать иммунные реакции. Это является эффективной профилактикой аллергии и слабого иммунитета. Особым является первый год жизни, когда микробиом кишечника и иммунитет совместно развиваются.

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