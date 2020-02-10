24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Как ухаживать за губами зимой: советы дерматолога

65 Читати новину українською
Уход за губами зимой / unsplash.com

Большинство людей зимой сталкиваются с сухостью, шелушением, а возможно даже трещинами на губах. Как этому помочь – читайте в нашем материале.

Основные правила ухода составила дерматолог Светлана Якубовская.

Также на тему: Как ухаживать за жирной кожей лица: советы дерматолога

В первую очередь не облизывать, не кусать и вообще никак не старайтесь травмировать губы. Также нельзя отрывать кожу пинцетом.

Как ухаживать за губами зимой?

  • Обратите внимание на помады с блеском и увлажняющим действием, но не матирующие - они сделают ваши губы еще более сухими.
  • Можно использовать скраб, но не на воспаленные и потрескавшиеся губы. С небольшим шелушением и вместе с параллельным правильным уходом – вполне можно использовать 1 раз в неделю.
  • Наиболее популярный домашний скраб для губ – сахар и мед. Только без натирания зубными щетками и др.
  • Гигиенические помады – это профилактика. Они неплохо защищают губы от ветра и холода и др.

Взимку губи потребують особливого догляду
Зимой губы нуждаются в особом уходе / unsplash.com

  • Бальзамы для губ – средства более интенсивного ухода, насыщенные по составу и питательным компонентам. Обращайте внимание на состав: как основу ищите масло (ши, оливковое, кокосовое и др.), воск (пчелиный, карнаубский и др.), витамины А и Е, алоэ вера и др. Наносите их до нескольких раз в день. Обязательно до посещения бассейна и после.
  • Также зимой не будет лишним защита от солнца, она может быть в составе вашего бальзама для губ, помады, блеска и др.

Несколько примеров:

  1. бальзам для губ от Aloe Plus Lanzarote (с алоэ вера, spf, пчелиным воском и касторовым маслом);
  2. бальзам для губ Rilastil Repairing Lip Balm (масло ши, аргановое, витамин Е);
  3. карандаш для губ и лица Mustela Hydra-Stick (касторовое масло, масло ши, пчелиный воск);

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Когда в Украине выпадет снег: прогноз
сегодня
27498
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье Здоровая жизнь Красота Дерматология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 8966
7 февраля 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза 484
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 2168
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 7615
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 2200
Новости
Больше новостей
Залиште відгук