Как ухаживать за губами зимой: советы дерматолога

Большинство людей зимой сталкиваются с сухостью, шелушением, а возможно даже трещинами на губах. Как этому помочь – читайте в нашем материале.

Основные правила ухода составила дерматолог Светлана Якубовская.

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В первую очередь не облизывать, не кусать и вообще никак не старайтесь травмировать губы. Также нельзя отрывать кожу пинцетом.

Как ухаживать за губами зимой?

Обратите внимание на помады с блеском и увлажняющим действием , но не матирующие - они сделают ваши губы еще более сухими.

, но не матирующие - они сделают ваши губы еще более сухими. Можно использовать скраб , но не на воспаленные и потрескавшиеся губы. С небольшим шелушением и вместе с параллельным правильным уходом – вполне можно использовать 1 раз в неделю.

, но не на воспаленные и потрескавшиеся губы. С небольшим шелушением и вместе с параллельным правильным уходом – вполне можно использовать 1 раз в неделю. Наиболее популярный домашний скраб для губ – сахар и мед. Только без натирания зубными щетками и др.

Гигиенические помады – это профилактика. Они неплохо защищают губы от ветра и холода и др.



Зимой губы нуждаются в особом уходе / unsplash.com

Бальзамы для губ – средства более интенсивного ухода, насыщенные по составу и питательным компонентам. Обращайте внимание на состав: как основу ищите масло (ши, оливковое, кокосовое и др.), воск (пчелиный, карнаубский и др.), витамины А и Е, алоэ вера и др. Наносите их до нескольких раз в день. Обязательно до посещения бассейна и после.

– средства более интенсивного ухода, насыщенные по составу и питательным компонентам. Обращайте внимание на состав: как основу ищите масло (ши, оливковое, кокосовое и др.), воск (пчелиный, карнаубский и др.), витамины А и Е, алоэ вера и др. Наносите их до нескольких раз в день. Обязательно до посещения бассейна и после. Также зимой не будет лишним защита от солнца, она может быть в составе вашего бальзама для губ, помады, блеска и др.

Несколько примеров:

бальзам для губ от Aloe Plus Lanzarote (с алоэ вера, spf, пчелиным воском и касторовым маслом); бальзам для губ Rilastil Repairing Lip Balm (масло ши, аргановое, витамин Е); карандаш для губ и лица Mustela Hydra-Stick (касторовое масло, масло ши, пчелиный воск);

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