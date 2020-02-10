Как ухаживать за губами зимой: советы дерматолога
Большинство людей зимой сталкиваются с сухостью, шелушением, а возможно даже трещинами на губах. Как этому помочь – читайте в нашем материале.
Основные правила ухода составила дерматолог Светлана Якубовская.
Также на тему: Как ухаживать за жирной кожей лица: советы дерматолога
В первую очередь не облизывать, не кусать и вообще никак не старайтесь травмировать губы. Также нельзя отрывать кожу пинцетом.
Как ухаживать за губами зимой?
- Обратите внимание на помады с блеском и увлажняющим действием, но не матирующие - они сделают ваши губы еще более сухими.
- Можно использовать скраб, но не на воспаленные и потрескавшиеся губы. С небольшим шелушением и вместе с параллельным правильным уходом – вполне можно использовать 1 раз в неделю.
- Наиболее популярный домашний скраб для губ – сахар и мед. Только без натирания зубными щетками и др.
- Гигиенические помады – это профилактика. Они неплохо защищают губы от ветра и холода и др.
Зимой губы нуждаются в особом уходе / unsplash.com
- Бальзамы для губ – средства более интенсивного ухода, насыщенные по составу и питательным компонентам. Обращайте внимание на состав: как основу ищите масло (ши, оливковое, кокосовое и др.), воск (пчелиный, карнаубский и др.), витамины А и Е, алоэ вера и др. Наносите их до нескольких раз в день. Обязательно до посещения бассейна и после.
- Также зимой не будет лишним защита от солнца, она может быть в составе вашего бальзама для губ, помады, блеска и др.
Несколько примеров:
- бальзам для губ от Aloe Plus Lanzarote (с алоэ вера, spf, пчелиным воском и касторовым маслом);
- бальзам для губ Rilastil Repairing Lip Balm (масло ши, аргановое, витамин Е);
- карандаш для губ и лица Mustela Hydra-Stick (касторовое масло, масло ши, пчелиный воск);
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии