Как ухаживать за кожей утром

Чтобы кожа выглядела красиво в течение всего дня, нужно за ней правильно ухаживать утром.

1. Очищение. Без него никак утром. Но особенности его проведения напрямую зависят от вашего типа кожи, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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– при сухой вполне достаточно умыться обычной водой (в идеале – охлажденной кипяченой или бутылочной);

– если есть раздражение – специальные мицеллярные растворы;

– при жирной коже с утра подойдет и ваш вечерний очищающий гель/пенка.

2. Тоник. Если кожа сухая, то нужно его применять. Тоники изначально были созданы для того, чтобы восстановить ph кожи после агрессивного чистящего средства. Большинство современных средств для умывания теперь сбалансированные и достаточно мягкие. И, конечно, тоники с кислотами стоит оставить на вечер.

3. Крем вокруг глаз. И чем мы старше, тем он становится необходимее: как утром, так и вечером. А вот в молодом возрасте его вполне можно заменить обычным дневным кремом.



Утром кожа нуждается в увлажнении

4. Лечебные препараты/сыворотка. Их советуют применять в вечернее время. Однако и утром этот продукт нам не помешает, особенно если кожа сухая/чувствительная/обезвоженная. Обращайте внимание на антиоксиданты в составе (витамин С, Е, лецитин и др).

Примеры:

– Dermedic HYDRAIN3 увлажняющая сыворотка;

– TOPICREM Ультраувлажняющая сыворотка.

5. Увлажняющий крем. Это обязательный продукт утреннего ухода. Для любого типа кожи! И пусть не будет сыворотки/тоника, а вот крем с увлажняющим действием должен быть обязательно!

Примеры:

– Rilastil AQUA лежер для комбинированной/жирной кожи;

– Pharmaceris A крем HYALURO-SENSILIUM для сухой/раздраженной кожи.

6. Защита от солнца. В наших широтах осенью/зимой допускается присутствие защиты, как в тоновом, так и в дневном креме. Не ниже spf 15, хотя бы в солнечные дни.

Пример:

– крем с алоэ вера spf 20 от Aloe Plus Lanzarote.

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