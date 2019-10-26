При псориазе кожа становится сухой и грубой, а роговой слой эпидермиса значительно утолщается. Поэтому при псориазе рекомендуется использовать смягчающие средства, которые делают кожу более пластичной.

Чтобы не усугублять воспаление, старайтесь не тереть и не расчесывать бляшки. Не следует механически удалять ороговевшие корочки, образующиеся на локтях, коленях и волосистой части головы, рассказывает врач дерматолог-косметолог Карина Лосенкова.

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Как ухаживать за кожей во время псориаза

Во время мытья не трите сильно и не растягивайте кожу ;

; Лучше отдавайте предпочтение душу , а не ваннам, ведь они сушат кожу.

, а не ваннам, ведь они сушат кожу. После мытья не пытайтесь удалять ороговевшую кожу на локтях и коленях.

на локтях и коленях. Осушает кожу полотенцем очень осторожно, слегка прижимая его к телу.

Тщательно осушайте все складки и скрытые участки кожи. Особое внимание уделяйте слуховым отверстиям и коже за ушными раковинами, а также подмышечным впадинам, складкам кожи под молочными железами и пупочной области паха.

Больным псориазом обычно подходят средства для ухода за очень сухой кожей и те, которые предназначены для больных атопическим дерматитом.



Чем мыть голову во время псориаза

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Чем можно очистить кожу:

Lipikar синдет АП (La Roche-Posay); Очищающее масло Eucerin AtopiControl;

Чем можно увлажнить, восстановить и насытить и оживить кожу:

Cicaplast бальзам B5 (La Roche-Posay); Lipikar бальзам АП (La Roche-Posay); Лосьон Eucerin AtopiControl; Успокаивающий крем Eucerin AtopiControl Acute Care;

При псориазе волосистой части головы кожа в этой области может утолщаться и покрываться красными бляшками, покрытыми большим количеством чешуек. Для удаления чешуек и уменьшения зуда необходимо использовать кератолитические шампуни, которые не содержат дегтя.

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Чем можно мыть голову во время псориаза:

Шампунь для кожи с проявлениями псориаза Item Alphacade P.S.O .; SKIN-CAP шампунь; Псора Актив шампунь; Dercos Микро Пил, шампунь-скраб глубокого очищения (Vichy)

И помните, что во время обострения псориаза необходимо обратиться к врачу, который назначит вам правильное лечение.

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