Как ухаживать за кожей во время псориаза

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Как ухаживать за кожей во время псориаза
Как ухаживать за кожей во время псориаза / Mejorconsalud

При псориазе кожа становится сухой и грубой, а роговой слой эпидермиса значительно утолщается. Поэтому при псориазе рекомендуется использовать смягчающие средства, которые делают кожу более пластичной.

Чтобы не усугублять воспаление, старайтесь не тереть и не расчесывать бляшки. Не следует механически удалять ороговевшие корочки, образующиеся на локтях, коленях и волосистой части головы, рассказывает врач дерматолог-косметолог Карина Лосенкова.

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Как ухаживать за кожей во время псориаза

  • Во время мытья не трите сильно и не растягивайте кожу;
  • Лучше отдавайте предпочтение душу, а не ваннам, ведь они сушат кожу.
  • После мытья не пытайтесь удалять ороговевшую кожу на локтях и коленях.
  • Осушает кожу полотенцем очень осторожно, слегка прижимая его к телу.
  • Тщательно осушайте все складки и скрытые участки кожи. Особое внимание уделяйте слуховым отверстиям и коже за ушными раковинами, а также подмышечным впадинам, складкам кожи под молочными железами и пупочной области паха.

Больным псориазом обычно подходят средства для ухода за очень сухой кожей и те, которые предназначены для больных атопическим дерматитом.

Чим мити голову під час псоріазу
Чем мыть голову во время псориаза

Чем можно очистить кожу:

  1. Lipikar синдет АП (La Roche-Posay);
  2. Очищающее масло Eucerin AtopiControl;

Чем можно увлажнить, восстановить и насытить и оживить кожу:

  1. Cicaplast бальзам B5 (La Roche-Posay);
  2. Lipikar бальзам АП (La Roche-Posay);
  3. Лосьон Eucerin AtopiControl;
  4. Успокаивающий крем Eucerin AtopiControl Acute Care;

При псориазе волосистой части головы кожа в этой области может утолщаться и покрываться красными бляшками, покрытыми большим количеством чешуек. Для удаления чешуек и уменьшения зуда необходимо использовать кератолитические шампуни, которые не содержат дегтя.

Чем можно мыть голову во время псориаза:

  1. Шампунь для кожи с проявлениями псориаза Item Alphacade P.S.O .;
  2. SKIN-CAP шампунь;
  3. Псора Актив шампунь;
  4. Dercos Микро Пил, шампунь-скраб глубокого очищения (Vichy)

И помните, что во время обострения псориаза необходимо обратиться к врачу, который назначит вам правильное лечение.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Лечение Красота Дерматология
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