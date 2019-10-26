Как ухаживать за кожей во время псориаза
При псориазе кожа становится сухой и грубой, а роговой слой эпидермиса значительно утолщается. Поэтому при псориазе рекомендуется использовать смягчающие средства, которые делают кожу более пластичной.
Чтобы не усугублять воспаление, старайтесь не тереть и не расчесывать бляшки. Не следует механически удалять ороговевшие корочки, образующиеся на локтях, коленях и волосистой части головы, рассказывает врач дерматолог-косметолог Карина Лосенкова.
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Как ухаживать за кожей во время псориаза
- Во время мытья не трите сильно и не растягивайте кожу;
- Лучше отдавайте предпочтение душу, а не ваннам, ведь они сушат кожу.
- После мытья не пытайтесь удалять ороговевшую кожу на локтях и коленях.
- Осушает кожу полотенцем очень осторожно, слегка прижимая его к телу.
- Тщательно осушайте все складки и скрытые участки кожи. Особое внимание уделяйте слуховым отверстиям и коже за ушными раковинами, а также подмышечным впадинам, складкам кожи под молочными железами и пупочной области паха.
Больным псориазом обычно подходят средства для ухода за очень сухой кожей и те, которые предназначены для больных атопическим дерматитом.
Чем мыть голову во время псориаза
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Чем можно очистить кожу:
- Lipikar синдет АП (La Roche-Posay);
- Очищающее масло Eucerin AtopiControl;
Чем можно увлажнить, восстановить и насытить и оживить кожу:
- Cicaplast бальзам B5 (La Roche-Posay);
- Lipikar бальзам АП (La Roche-Posay);
- Лосьон Eucerin AtopiControl;
- Успокаивающий крем Eucerin AtopiControl Acute Care;
При псориазе волосистой части головы кожа в этой области может утолщаться и покрываться красными бляшками, покрытыми большим количеством чешуек. Для удаления чешуек и уменьшения зуда необходимо использовать кератолитические шампуни, которые не содержат дегтя.
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Чем можно мыть голову во время псориаза:
- Шампунь для кожи с проявлениями псориаза Item Alphacade P.S.O .;
- SKIN-CAP шампунь;
- Псора Актив шампунь;
- Dercos Микро Пил, шампунь-скраб глубокого очищения (Vichy)
И помните, что во время обострения псориаза необходимо обратиться к врачу, который назначит вам правильное лечение.
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