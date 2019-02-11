Как ухаживать за волосами после зимы: 5 основных правил

Зима – настоящее испытание для волос. В эту холодную пору она начинает чаще выпадать, становятся ломкими, рубленым и тусклым. Поэтому волосы нуждаются в особом уходе зимой, а весной – восстановление и витаминном питании.

Для того, чтобы вернуть волосам здоровый блеск и красоту с приходом тепла, следует придерживаться следующих пяти основных правил, пишет "РБК".

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Увеличить в рационе количество продуктов, богатых витаминами. Весной у многих людей начинается авитаминоз, что негативно сказывается на организме, в том числе и на волосах. Поэтому, в свой рацион следует включить больше фруктов и овощи, которые сохраняют витамины во время зимы: яблоки, морковь, свеклу, капусту, тыкву, а также сухофрукты и орехи. Кроме них следует регулярно употреблять мясные и молочные продукты, рыбу, морепродукты.

Подобрать правильные средства для волос. В комплекс ухода за сухими и ломкими волосами стоит добавить средства с пантенолом, который помогает ему получать и удерживать влагу. Не менее важны шампунь и маска для волос. Лучше выбирать их с содержанием гиалуроновой кислоты, аминокислот, различными растительными компонентами и природными маслами.

Отложить окрашивание хотя бы на один месяц. Любая краска, даже очень качественная и дорогая, вредит волосам. Поэтому, для финального зимней покраски стоит подобрать максимально приближенный к своему естественному оттенку цвет, чтобы отрастающие корни были менее заметным.

Не использовать стайлинговые средства и сложные укладки. Любые процедуры с волосами, накрутки и выравнивания сильно портят локоны. Поэтому, после зимы волосам следует дать легкий отдых на время. Кроме того, после мытья лучше сушить их естественным путем.

Выбирать правильную стрижку. Лучший подбор стрижки на весенний период – это стрижка неживых и секущихся кончиков. Так волосам будет легче обновиться, а их внешний вид станет аккуратнее.

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