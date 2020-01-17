Как ухаживать зимой за кожей склонной к прыщам

Даже самая жирная кожа с наступлением холодов начинает капризничать: шелушиться и раздражаться. Особенно это касается тех, кто лечит акне.

В связи с отсутствием яркого солнца, люди могут позволить себе гораздо больше лекарственных средств и процедур. Но именно из-за холодного ветра или воздуха, низкой влажности в помещениях – результата не так просто достичь, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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7 основных правил ухода за кожей с акне зимой

1. Смените очищающее средство на кремовые текстуры. Особенно, если после умывания есть ощущение стянутости кожи. Пример:

крем-гель для умывания Ziaja ULGA;

крем-гель для умывания Claire de Nature.

2. Добавьте питание и увлажнение. В идеале на утро – плотные текстуры, на вечер – более легкие, но способные насытить кожу влагой. Пример:

крем TEEN DERM Hydra;

Uriage крем HYSEAC R;

Clinique Superdefense ночной крем.

Если лечитесь внешними ретиноидами, можно наносить увлажняющий крем до / после них с промежутком в 20-30 минут (для защиты кожи от раздражения).

3. Добавьте сыворотки. Обязательно на вечер, можно и на утро. А сверху еще и ваш крем через 2-3 минуты.



Зимой нужно использовать увлажняющие кремы \ unsplash.com

4. Не забываем об отшелушивании, 1 раз в 10-14 дней достаточно. Обратите внимание на энзимный пилинг, с молочной или миндальной кислотой. пример:

Dermedic энзиматический пилинг;

пилинг с экстрактом папайи Elysee Cosmetiques.

5. Маски с обычным и увлажняющим действием: тканевые, ночные или кремовые. Но не с порошковой глиной, она еще больше высушит вашу кожу.

6. Сухость губ. Проблема особенно актуальна для тех, кто принимает ретиноиды внутрь. Вам помогут бальзамы для губ на основе пчелиного воска, масла ши и др.

7. Не умывайтесь горячей водой, не трите лицо спиртом, включите увлажнитель воздуха. Наносите косметику не менее чем за 30 минут до выхода на улицу.

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