Как украинцы отпраздновали Вербное воскресенье и нарушали ли карантин: ответ Ляшко

Виктор Ляшко отметил, что до начала пасхальных праздников Минздрав общался с Советом Церквей. Они говорили о том, чтобы сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений.

Главный санитарный врач отметил, что нарушения в церквях были единичными. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Также Ляшко отметил, что в большинстве случаев украинцы собирались у храмов.

Были единичные церкви, которые допустили верующих в храм и не придерживались норм. Но в большинстве случаев украинцы собирались у храмов, образовывали массовые скопления. Это может привести к следующему всплеску коронавируса,

– подчеркнул Ляшко.

Он призвал украинцев остаться на Пасху дома и смотреть трансляцию онлайн.

Пасха в условиях карантина: главное

Учитывая запрет массовых религиозных мероприятий, совместные освящение вербы и пасхальных блюд для мирян в храме и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей.

Позволить мирянам в день праздника после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах окропить все святой водой.

Во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления) – общим количеством не более 10 человек.

В внеслужебное время не отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении.

Так легко в конце карантинных мероприятий разрушить все то, что мы достигли. Мы достигли многого. Сейчас мы развиваемся в динамике, которая не превышает 2% населения,

– сказал санитарный врач страны.

Обратите внимание! Минздрав пытается максимально растянуть пик заболевания коронавирусом. Ведь, когда одновременно будет болеть большое количество людей, то система здравоохранения будет перегружена, а врачей и оборудования не будет хватать, чтобы лечить всех.

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