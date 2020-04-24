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Как Украине подготовиться к осенней волне COVID-19: эпидемиолог

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Как Украине подготовиться к осенней вспышке коронавируса
Как Украине подготовиться к осенней вспышке коронавируса / unsplash.com

Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что вторая волна коронавирусной инфекции придет в любом случае и, скорее всего, осенью. У него есть предположения, как Украине эффективнее всего подготовиться к осенней вспышке COVID-19.

Об этом глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал в эфире программы "Право на власть" на 1+1.

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Александрин считает, что Украине нужно тратить силы не на ограничительные меры, а на внедрение программ инфекционной безопасности. По его словам, особенно такие программы необходимы в детских садах, школах, лечебных учреждениях.

Было бы очень хорошо, если бы мы за лето сумели как минимум подготовить именно социально критические места, насколько это возможно,
– сказал Андрей Александрин.

Также эпидемиолог считает. что такие программы положительно повлияли бы не только на вероятную вспышку коронавирусной инфекции, но и на прохождение других ежесезонных респираторных заболеваний. Александрин подчеркнул, что в Украине наблюдается ежегодный рост сезонных заболеваний, которые начинаются в сентябре и заканчиваются в мае.

И это (программы инфекционной безопасности, – ред.) было бы существенным вмешательством и снижением уровня заболеваемости и коронавирусной инфекцией, и сезонным гриппом и аденовирусной инфекцией, которую нам обещают в новом сезоне. К сожалению, в нашей стране и вообще в постсоветских странах созданы идеальные условия для того, чтобы заболеть острыми респираторными заболеваниями,
– заявил он.

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Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Коронавирус в Украине Профилактика заболеваний Карантин в Украине 2020 Здоровье Лечение
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