Как Украине подготовиться к осенней волне COVID-19: эпидемиолог
Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что вторая волна коронавирусной инфекции придет в любом случае и, скорее всего, осенью. У него есть предположения, как Украине эффективнее всего подготовиться к осенней вспышке COVID-19.
Об этом глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал в эфире программы "Право на власть" на 1+1.
К теме Украинские исследователи сделали прогноз, сколько граждан заболеют COVID-19 до лета
Александрин считает, что Украине нужно тратить силы не на ограничительные меры, а на внедрение программ инфекционной безопасности. По его словам, особенно такие программы необходимы в детских садах, школах, лечебных учреждениях.
Было бы очень хорошо, если бы мы за лето сумели как минимум подготовить именно социально критические места, насколько это возможно,
– сказал Андрей Александрин.
Также эпидемиолог считает. что такие программы положительно повлияли бы не только на вероятную вспышку коронавирусной инфекции, но и на прохождение других ежесезонных респираторных заболеваний. Александрин подчеркнул, что в Украине наблюдается ежегодный рост сезонных заболеваний, которые начинаются в сентябре и заканчиваются в мае.
И это (программы инфекционной безопасности, – ред.) было бы существенным вмешательством и снижением уровня заболеваемости и коронавирусной инфекцией, и сезонным гриппом и аденовирусной инфекцией, которую нам обещают в новом сезоне. К сожалению, в нашей стране и вообще в постсоветских странах созданы идеальные условия для того, чтобы заболеть острыми респираторными заболеваниями,
– заявил он.
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Мужчина, который одним из первых получит вакцину против коронавируса, о ее побочном действиисегодня , 13:54
-
Распространение коронавируса в мире – заболели уже более 2,7 миллиона человек: карта онлайнсегодня , 13:20
-
Что делать, если вам отказывают в госпитализации: объяснение Минздравасегодня , 10:54