Как Украине подготовиться к осенней волне COVID-19: эпидемиолог

Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что вторая волна коронавирусной инфекции придет в любом случае и, скорее всего, осенью. У него есть предположения, как Украине эффективнее всего подготовиться к осенней вспышке COVID-19.

Об этом глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал в эфире программы "Право на власть" на 1+1.

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Александрин считает, что Украине нужно тратить силы не на ограничительные меры, а на внедрение программ инфекционной безопасности. По его словам, особенно такие программы необходимы в детских садах, школах, лечебных учреждениях.

Было бы очень хорошо, если бы мы за лето сумели как минимум подготовить именно социально критические места, насколько это возможно,

– сказал Андрей Александрин.

Также эпидемиолог считает. что такие программы положительно повлияли бы не только на вероятную вспышку коронавирусной инфекции, но и на прохождение других ежесезонных респираторных заболеваний. Александрин подчеркнул, что в Украине наблюдается ежегодный рост сезонных заболеваний, которые начинаются в сентябре и заканчиваются в мае.

И это (программы инфекционной безопасности, – ред.) было бы существенным вмешательством и снижением уровня заболеваемости и коронавирусной инфекцией, и сезонным гриппом и аденовирусной инфекцией, которую нам обещают в новом сезоне. К сожалению, в нашей стране и вообще в постсоветских странах созданы идеальные условия для того, чтобы заболеть острыми респираторными заболеваниями,

– заявил он.



Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

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