Как украинские медики набираются опыта в Италии: фото, видео

20 украинских медиков уже неделю помогают итальянцам в борьбе с Covid-19 и набираются опыта. Их бригада прибыла в итальянский регион Марке, где наибольшее количество больных и умерших от смертоносного недуга. О том, как украинские врачи привыкли к работе в охваченном COVID-19 регионе – читайте в материале 24 канала.

Медик Глеб Битюков является одним из украинцев, которые добровольно поехали в Италию. Он рассказал, что в больнице они дежурят по 8 часов.

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Сразу после того, как просыпаешься – идешь в больницу, работаешь, дежуришь и возвращаешься обратно. Спишь и потом по кругу. Все повторяется снова, снова и снова. В свободное между дежурствами время я учусь", – рассказал Битюков.



Глеб Битюков / Фото с фейсбук-страницы Битюкова

Медик отметил, что в Италию он с коллегами приехал прежде всего набираться опыта. В больнице, где работает Битюков, ранее было лишь 1 реанимационное отделение. Однако после вспышки коронавируса их увеличили до 5. Принимают только больных COVID-19.

Местные жители после каждого рабочего дня благодарят медиков за работу аплодисментами. Также держат в руках плакаты с благодарностью.

Украинка Ирина уже 10 лет работает медсестрой в Италии. Призналась, что к такому стремительному распространению COVID-19 не были готовы даже итальянцы. Их врачам пришлось самостоятельно учиться, как правильно противостоять смертоносной болезни. Именно поэтому украинцам очень важно набраться опыта.



Больница в Италии / Фото: скриншот с видео

"Опыт нужен, потому что сначала даже в Италии вообще не имели никакого опыта. Не имели никакого представления, что это такое и как с этим работать. Мы банально не знали, как одеваться правильно. Надо, чтобы кто-то тебя научил, показал и для этого есть специальные документы, протоколы", – рассказала Ирина.



Медсестра из Италии Ирина / Фото: скриншот с видео

Пробудут украинские медики в Италии еще неделю. После возвращения всем сделают тест на COVID-19. После этого новые знания они смогут применить на практике уже в украинских больницах.

Что известно о СOVID-19 в Италии? Италия – один из эпицентров пандемии COVID-19 в Европе. С начала эпидемии там заболели смертельным недугом более 120 тысяч человек.



В стране действует строжайший карантин: на улицу нельзя выходить без надобности. За ситуацией в Италии следит весь мир.



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