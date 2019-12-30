Как улучшить эффект после чистки лица
Для того, чтобы эффект от процедуры чистки лица был лучшим, вы не получили высыпаний и период реабилитации прошел быстрее, стоит знать несколько простых правил.
Об уходе за лицом до и после чистки рассказала врач дерматолог и косметолог Карина Лосенкова.
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Что нужно сделать до чистки лица:
- Минимум за неделю до процедуры забудьте о солярии, загаре и ограничивайте пребывание на солнце.
- Не делайте агрессивные домашние процедуры, такие как скрабирование.
Чего нельзя делать после чистки лица
- Касаться лица руками;
- Додавливать элементы, даже если очень хочется;
- Посещать сауну, солярий в течение следующих 5-7 дней;
- Заниматься спортом следующие 5-7 дней;
- Наносить тональный крем или пудру сразу после процедуры;
- Сдирать "засохшую" кожуру;
Чистка лица / healingandbodywork.com
Что нужно делать после чистки лица:
- Используйте средства, рекомендованные косметологом;
- Меняйте спонж в пудре;
- После умывания используйте бумажное полотенце;
- В течение 2-3 дней после процедуры отчитывайтесь косметолога о состоянии своей кожи;
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