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Как улучшить эффект после чистки лица

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Чистка лица / bon-cosmetic.

Для того, чтобы эффект от процедуры чистки лица был лучшим, вы не получили высыпаний и период реабилитации прошел быстрее, стоит знать несколько простых правил.

Об уходе за лицом до и после чистки рассказала врач дерматолог и косметолог Карина Лосенкова.

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Что нужно сделать до чистки лица:

  • Минимум за неделю до процедуры забудьте о солярии, загаре и ограничивайте пребывание на солнце.
  • Не делайте агрессивные домашние процедуры, такие как скрабирование.

Чего нельзя делать после чистки лица

  • Касаться лица руками;
  • Додавливать элементы, даже если очень хочется;
  • Посещать сауну, солярий в течение следующих 5-7 дней;
  • Заниматься спортом следующие 5-7 дней;
  • Наносить тональный крем или пудру сразу после процедуры;
  • Сдирать "засохшую" кожуру;


Чистка лица / healingandbodywork.com

Что нужно делать после чистки лица:

  • Используйте средства, рекомендованные косметологом;
  • Меняйте спонж в пудре;
  • После умывания используйте бумажное полотенце;
  • В течение 2-3 дней после процедуры отчитывайтесь косметолога о состоянии своей кожи;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Красота Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Дерматология
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