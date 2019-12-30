Как улучшить эффект после чистки лица

Для того, чтобы эффект от процедуры чистки лица был лучшим, вы не получили высыпаний и период реабилитации прошел быстрее, стоит знать несколько простых правил.

Об уходе за лицом до и после чистки рассказала врач дерматолог и косметолог Карина Лосенкова.

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Что нужно сделать до чистки лица:

Минимум за неделю до процедуры забудьте о солярии, загаре и ограничивайте пребывание на солнце.

Не делайте агрессивные домашние процедуры, такие как скрабирование.

Чего нельзя делать после чистки лица

Касаться лица руками;

Додавливать элементы, даже если очень хочется;

Посещать сауну, солярий в течение следующих 5-7 дней;

Заниматься спортом следующие 5-7 дней;

Наносить тональный крем или пудру сразу после процедуры;

Сдирать "засохшую" кожуру;



Чистка лица / healingandbodywork.com

Что нужно делать после чистки лица:

Используйте средства, рекомендованные косметологом;

Меняйте спонж в пудре;

После умывания используйте бумажное полотенце;

В течение 2-3 дней после процедуры отчитывайтесь косметолога о состоянии своей кожи;

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