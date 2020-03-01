Как улучшить кровообращение в мозге

Прежде, чем улучшать кровообращение в мозгу, надо выяснить, действительно ли оно нарушено. Потому что большинство людей таких проблем не имеют.

Жалобы типа: голова болит, кружится, сплю плохо, нервничаю все время и на УЗИ сосудов с одной стороны гипоплазия, а с другой извитость – почти никогда не связаны с кровообращением в мозге, рассказала невролог Елена Гайворонская.

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Гипоплазия и извилистость не вызывают симптомов (редко бывает, что кинкинг или койлинг артерий играет роль).

Самые частые причины головной боли: мигрень, головная боль напряжения, абузусная головная боль.



Кровообращение в мозге нужно улучшать в редких случаях / oko-planet.su

Самые частые причины головокружения: доброкачественное пароксизмальне позиционное головокружение, психогенное головокружение, полинейропатии (пациенты описывают свое состояние как шаткость, особенно в темноте), патология сердца, анемия (жалобы на предобморочное состояние).

Наиболее частые причины расстройства сна: нарушение режима, отсутствие соответствующих условий для сна.

Самые частые причины повышенной тревожности – тревожные расстройства (паническая атака, генерализованное тревожное расстройство).

Правильное лечение надо начинать с правильных диагнозов! Самой частой причиной нарушения кровообращения в мозгу является инсульт. А он уже нуждается в серьезном лечении – подробнее читайте здесь.

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