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Как улучшить кровообращение в мозге

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Прежде, чем улучшать кровообращение в мозгу, надо выяснить, действительно ли оно нарушено. Потому что большинство людей таких проблем не имеют.

Жалобы типа: голова болит, кружится, сплю плохо, нервничаю все время и на УЗИ сосудов с одной стороны гипоплазия, а с другой извитость – почти никогда не связаны с кровообращением в мозге, рассказала невролог Елена Гайворонская.

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  • Гипоплазия и извилистость не вызывают симптомов (редко бывает, что кинкинг или койлинг артерий играет роль).
  • Самые частые причины головной боли: мигрень, головная боль напряжения, абузусная головная боль.

Кругообіг в мозку потрібно покращувати в рідкісних випадках
Кровообращение в мозге нужно улучшать в редких случаях / oko-planet.su

  • Самые частые причины головокружения: доброкачественное пароксизмальне позиционное головокружение, психогенное головокружение, полинейропатии (пациенты описывают свое состояние как шаткость, особенно в темноте), патология сердца, анемия (жалобы на предобморочное состояние).
  • Наиболее частые причины расстройства сна: нарушение режима, отсутствие соответствующих условий для сна.
  • Самые частые причины повышенной тревожности – тревожные расстройства (паническая атака, генерализованное тревожное расстройство).

Правильное лечение надо начинать с правильных диагнозов! Самой частой причиной нарушения кровообращения в мозгу является инсульт. А он уже нуждается в серьезном лечении – подробнее читайте здесь.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Мозг Профилактика заболеваний Сердечно-сосудистые заболевания
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