Как улучшить работу мозга: 5 способов

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Как улучшить работу мозга
Как улучшить работу мозга / pixabay.com

Как заставить серые клеточки работать в полную силу? Хотя мозг – не мышца, но он поддается тренировкам.

На эффективность работы мозга влияет наш образ жизни, пишет Tonic. Вот несколько способов прокачать мозг.

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Больше спать

Сон помогает нам считывать эмоции и невербальные сигналы, концентрироваться и структурировать информацию. Недостаток сна губителен для когнитивной деятельности. Ни одно серьезное психическое отклонение не происходит без нарушений сна.

Клинический психолог Майкл Бреус рекомендует не пренебрегать дневным сном. Даже 25-минутная сиеста повысит усидчивость и способность к обучению.

Сон покращує роботу мозку
Сон улучшает работу мозга

Во сколько вам нужно лечь спать, чтобы выспаться? Подскажет онлайн-калькулятор.

Пить кофе (в умеренных дозах)

Кофеин давно известен как допинг для мозга: в умеренных дозах это вещество усиливает способность к концентрации и запоминанию. Немецкие ученые обнаружили, что 200 мг кофеина (большая чашка кофе) улучшают вербальные навыки и помогают быстрее подбирать слова.

Пить меньше спиртного

Более 500 любителей алкоголя участвовали в исследовании британских ученых, которое длилось 30 лет. Выяснилось, что добровольцы, которые прикладывались к бутылке раз в неделю (и употребляли от 15 до 20 порций алкоголя), были в три раза более склонны к когнитивным расстройствам.

Алкоголь негативно впливає на роботу мозку
Алкоголь негативно влияет на работу мозга

Меньше гуглить

Когда-то вы знали наизусть номера друзей и родственников, а теперь забываете даже свой, не говоря о паролях и пинкодах. Поиск в интернете ухудшает память: мы ленимся запоминать информацию, которую можно легко загуглить или сохранить в гаджетах. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели серию экспериментов.

Заниматься сексом

Исследования подтверждают, что секс улучшает когнитивную деятельность – в частности, память и способность к абстрактному мышлению. Так, в одной из работ говорится, что девушки от 18 до 29 лет, которые регулярно занимались сексом, показали лучшие результаты в тестах на память и внимание. Ученые связывают положительный эффект с эмоциональной разрядкой и отдыхом.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Мозг Секс
Источник: 24 Канал
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