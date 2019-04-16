Как улучшить работу сердца и сосудов

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Как улучшить работу сердца и сосудов
Как улучшить работу сердца и сосудов / unsplash.com

Специалисты Американской кардиологической ассоциации обнаружили, что снизить артериальное давление и улучшить работу сердца и сосудов могут регулярные занятия йогой.

В исследовании приняли участие люди с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, пишет Heart.org.

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Фибриляция предсердий – что это?

Это один из видов аритмии, при которой верхние камеры сердца – предсердия теряют способность работать синхронно и скоординированно. Различные участки предсердий сокращаются хаотично, и по сути, предсердия исключаются из работы

После 12 недель занятий йогой у людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий снизилась частота сердечных сокращений и кровяного давления, а также улучшилось психоэмоциональное состояние.

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По словам исследователей, при хроническом стрессе нервная система перегружена, что может привести к повышению артериального давления.

Занятия йогой минимизируют негативные последствия благодаря глубокому дыханию. Кроме этого они способствуют повышению самосознания и внимания к сигналам собственного организма.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Психология Сердечно-сосудистые заболевания
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