Как улучшить секс: действенные советы

Качественный секс является залогом хороших отношений. Поэтому, чтобы улучшить интимную жизнь, эксперты предлагают заняться видами спорта, которые помогают стать более пластичными и иметь хорошую физическую форму. Это в свою очередь только улучшает сексуальные способности партнеров.

Группа ученых и медиков из США назвали топ-виды спорта, которые помогают улучшить сексуальную жизнь, пишет "Главред".

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Лучшим выбором для улучшения пластичности будут разные виды танцев – сальса, румба, свинг и др. Кроме того, активность на паркете также повышает уверенность в себе.

Пилатес и йога имеют ряд преимуществ для тела и организма в целом. Занятия ими укрепляют мышцы тела, даже в тех зонах, где люди этого не ожидают.

Полезным для сексуальных навыков медики называют бег. Он стимулирует кровообращение и приводит к увеличению не только качества интимной жизни, но и количества половых актов. Мужчинам лучше всего подойдет активное плавание, которое позволит усилить половое влечение и эрекцию.

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