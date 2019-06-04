Как улучшить успеваемость детей: простой способ

20 Читати новину українською
Как улучшить успеваемость детей
Как улучшить успеваемость детей / unsplash.com

Американские исследователи из Пенсильванского университета (США) решили проследить за связью между дневным сном и состоянием ребенка, физическим и психологическим, и заметили, что дети, которые спали днем, имели более высокие показатели.

В этом исследовании приняли участие 3819 школьников, но до конца эксперимента дошли 2928 детей. Их возраст варьировался от 10 до 12 лет.

Читайте также: Чтобы дети не болели в течение года: советы врача

Учеников разделили на четыре группы: в первой дети не спали днем, во второй спали от одного до двух раз в неделю, в третий — от трех до четырех, в четвертой — от пяти до семи раз.

Продолжительность сна составила от одного до полутора часов. Наблюдения проводились в течение двух лет. Стоит также отметить, что в Китае дневной сон в начальной и средней школе – норма.

Для контроля результатов авторы выбрали несколько показателей. Они следили за тем, сколько ребенок спит днем и ночью. Также отслеживались физические показатели, такие как индекс массы тела (ИМТ) и уровень глюкозы.

via GIPHY

Исследователи спрашивали детей об их уровне счастья. А учителя давали данные экспертам об успешности каждого ученика. Все эти показатели сравнивали с другими данными.

Результаты эксперимента показали, что дневной сон ассоциировался с высшим уровнем счастья, самоконтроля и успешности.

Так, дети, которые спали три раза в неделю и более, до второго года эксперимента повысили оценки на 7,6%. При этом значительных изменений в индексе массы тела не произошло.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
сегодня
8856
Теги: Здоровье исследования Психология Дети
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
сегодня 15:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 25324
Тест: что вы знаете о сексе?
сегодня 08:45 Тест: что вы знаете о сексе?
Олександр Бевза 2312
Каковы полезные свойства растительного молока
1 июня 12:51 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 559
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
1 июня 08:46 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда 1275
Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
17 мая 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
Олександр Бевза 1686
Новости
Больше новостей
Залиште відгук