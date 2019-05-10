Как уменьшить количество соли в рационе: полезные советы

Уже с готовой едой мы потребляем много соли и часто не замечаем этого. Чрезмерное количество соли в рационе может привести к преждевременной смерти.

Поэтому стоит придерживаться рекомендаций с употреблением соли.

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И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала нормы соли:

– для детей от 1 до 3 лет – 2 г в день;

– для детей от 4 до 6 – 3 г;

– для детей от 7 до 10 лет – 5 г;

– для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, – 6 граммов (чайная ложка).

Обычно люди дважды превышают дневную дозу.

Как уменьшить количество соли в рационе

Институт медицины США опубликовал Стратегию сокращения потребления соли. Здесь множество советов как сделать свою пищу менее соленой, более полезной и вкусной.

1. Употребляйте домашнюю пищу и откажитесь от фаст-фуда

В одном сэндвиче из фаст-фуда может содержаться почти дневная норма соли. Особенно много соли в пицце, хот-догах, спагетти с соусом, копченом мясе и блюдах с кетчупом. Если же вы решили съесть что-то из этого, то стоит избегать соленой пищи в течение дня.

Соль могут содержать продукты, которые не кажутся солеными – маффины, энергетики, спортивные напитки или зерновые завтраки. Поэтому Супрун советует читать этикетки, если соль в начале в составе, тогда ее точно много.

2. Больше фруктов и овощей в рационе

Организм человека имеет большую потребность в калии, чем в натрии. С этой задачей хорошо справятся фрукты и овощи.

Полуфабрикаты или уже готовые блюда содержат гораздо больше соли, чем их ингредиенты. Поэтому стоит проверять, чтобы продукт не содержал больше, чем 0,3 грамма соли на порцию.

Некоторые продукты содержат много натрия, но в других формах, к примеру, глутамат натрия, цират натрия, или питьевую соду.

Отдавайте предпочтение свежим продуктам на рынках у фермеров или местных маркетах, не забывайте о сезонности. Сравнивайте товары у разных производителей, ведь они могут содержать разное количество соли.

3. Изменяйте свои пищевые привычки

Уменьшите свою порцию, таким образом, вы уменьшите количество калорий и соли.

Экспериментируйте блюда с привычным количеством соли и с уменьшенной. Со временем вы перестанете замечать разницу. Наши вкусовые рецепторы почти не способны различить уменьшения соли на четверть.

Добавляйте в блюда специи, сухие и свежие травы, чеснок, имбирь, цитрусовые, вино и уксус. Также лучше потреблять йодированную соль, поскольку у многих украинцев наблюдается умеренный дефицит йода.

Добавьте в рацион растительные жиры – авокадо, орехи и соя.

Не солите блюда дважды, особенно по невнимательности. А если вы добавляете соленые ингредиенты, то в блюда соль можно вообще не добавлять соль.

Заменяйте продукты с высоким содержанием соли более полезными альтернативами. К примеру, вместо белого хлеба возьмите цельнозерновой, а вместо приправ с солью возьмите без соли (только сушеные травы).

Поищите новые кулинарные техники, которые помогут раскрыть вкусы продуктов и без соли.

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