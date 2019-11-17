Как уменьшить негативное влияние менопаузы

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Как облегчить симптомы менопаузы / feminissimo.ru

Поддержка здорового веса или похудение и отказ от курения до 40 лет могут существенно облегчить неприятные симптомы менопаузы у женщин – приливы и обильное ночное потоотделение.

Хотя менопауза является нормальной фазой жизни каждой женщины, связанные с ней физиологические изменения могут нести с собой дискомфорт и неприятные ощущения.

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Одним из самых распространенных симптомов менопаузы для женщин становятся приливы – состояние, характеризующееся жаром, покраснением кожи и потливостью. С такими приливами сталкивается 85% женщин. При этом 55% женщин, у которых бывают приливы, начинают испытывать их задолго до начала менопаузы.

Специалисты Школы общественного здравоохранения при Университете Квинсленда в Сент-Люсии (Австралия) констатируют: приливы не обязательно являются неизбежными при менопаузе. По их словам, отказ от курения и поддержание здорового веса могут помочь женщинам уменьшить эти признаки и легче пережить климакс.

Куріння та зайва вага негативно впливає на менопаузу
Курение и лишний вес негативно влияют на менопаузу

Как проходило исследование?

Ученые проанализировали данные восьми исследований, в которых в сумме были представлены данные более 21 тысячи женщин в возрасте 50 лет из разных стран. Почти 60% этих женщин столкнулись с характерными симптомами менопаузы – приливами или обильным ночным потом. Половина этих участников имела избыточный вес, в том числе 21% из них имели ожирение. 17% были курильщицами.

Выводы ученых

У женщин с ожирением риск возникновения частых или тяжелых симптомов менопаузы почти на 60% выше, чем у женщин с нормальным весом. Женщины, которые курят, имеют более чем на 80% выше риск возникновения частых или тяжелых проявлений менопаузы по сравнению с теми, кто никогда не курил.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Табак Ожирение Женское здоровье
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