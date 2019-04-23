Как уменьшить риск ранней смерти: советы ВОЗ

Для поддержания здоровья и защищенности от ранней смерти человек должен ежедневно употреблять 25-29 граммов клетчатки.

Клетчатка или пищевые волокна – это особый вид сложных углеводов, которые содержатся в неочищенном зерне, фруктах и овощах с кожурой. Согласно данным ВОЗ у людей, которые регулярно употребляли до 30 граммов клетчатки ежедневно, риск преждевременной смерти независимо от заболеваний на 15-30% ниже, чем у людей, которые пренебрегают употреблением клетчатки.

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Специалисты организации проанализировали данные 185 обсервационных и 58 клинических испытаний с участием более 4500 человек. В целом эксперты изучили данные исследований за 40 лет.



Клетчатка содержится в неочищенном зерне, фруктах и овощах с кожурой

Начальной целью исследования было установить влияние углеводов на склонность людей к хроническим неинфекционным заболеваниям. В четверку наиболее распространенных неинфекционных заболеваний входят сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет.

Работа специалистов показала, что ежедневное потребление 30 грамм клетчатки эффективно помогает снизить риск развития хронических болезней, тем самым защищает людей от преждевременной смертности.

Вывод: употребление богатых клетчаткой продуктов на 16-24% уменьшает риск развития коронарной болезни сердца, инсульта, диабета 2 типа и рака кишечника.

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