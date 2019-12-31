Как упаковкой не испортить впечатление о подарке

Тратить огромные суммы на упаковку подарков совсем не обязательно. Иногда красивая бумага, ленты и банты могут только навредить.

К такому выводу пришли ученые из Университета Невады в Рино.

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Как проходило исследование?

В первом эксперименте приняли участие 180 студентов, каждому из которых профессора вручили подарок, в благодарность за помощь в исследовании. Это были чашки с логотипами баскетбольных команд. Ученые специально раздали подарки в случайном порядке, хотя прекрасно знали о предпочтениях студентов. Таким образом, желаемый подарок получила только половина участников.

Часть из кружек была упакована красиво, а другие – как-нибудь. После распаковки студенты оценили, насколько им понравился подарок: небрежно упакованные чашки нравились получателям гораздо чаще, на это не повлиял даже логотип команды.



Не стоит тратить деньги на упаковку подарков для близких людей \ unsplash.com

Целью второго эксперимента было узнать, как ожидания от подарка зависят от упаковки. Для этого уже другой группе участников вручили подарок в оберточной бумаге и попросили угадать, что внутри (там были наушники). Оказалось, что чем лучше обертка, тем выше ожидания и тем большее разочарование, что эти ожидания не оправдались.

Также ученые выяснили, что чем ближе нам человек, от которого мы получаем подарок, тем больше нам плевать на упаковку.

Выводы ученых

Если вы готовите что-то для семьи или друга, то экономьте на обертке и сосредоточьтесь на содержании. А если это подарок для коллеги или просто знакомого, то есть смысл показать, что вы пытались сделать его красивее.

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