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Как употребление алкоголя во время беременности влияет на мозг ребенка

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Как употребление алкоголя во время беременности влияет на мозг ребенка / Unsplash

Ученые обнаружили, что употребление алкоголя во время беременности приводит к ухудшению функции мозга у новорожденных.

О вредном влиянии алкоголя во время беременности есть много научных статей и публикаций. Новое исследование ученых из Бристольского университета подтвердило то, что употребление алкогольных напитков приводит к плохой работе мозга у ребенка. Об этом пишет издание Daily Mail.

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В исследовании не удалось установить, какой уровень алкоголя приводит к повреждению мозга, однако негативные последствия начнут происходить после употребления спиртных напитков в любой момент беременности.

Также, по словам исследователей, алкоголь может привести к снижению веса ребенка при рождении.

Наша работа подтверждает современный научный консенсус: употребление алкоголя во время беременности может повлиять на когнитивные способности ребенка в дальнейшей жизни, включая ее образование. Это также может привести к снижению веса при рождении,
– заявила руководитель исследования Луиза Цукколо.

Як вживання алкоголю під час вагітності впливає на мозок дитини
Употребление алкоголя во время беременности приводит к плохой работе мозга у ребенка / Unsplash

Отмечается, что производители алкогольных напитков часто скрывают информацию о реальных последствиях употребления алкоголя во время беременности. Заместитель главного врача, профессор Дженни Харрис добавила: "Если вы беременны или планируете забеременеть, самый безопасный подход – вообще не пить, чтобы минимизировать риск для вашего ребенка".

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Алкоголь Алкогольный рынок Дети Беременность и роды
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