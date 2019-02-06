Как управлять сновидениями: научный метод

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Управлять снами
Управлять снами / pixabay.com

Об осознанных сновидениях – когда тело спит, а мозг не активно работает – много пишут эзотерики. Это измененное состояние сознания, при котором человек может управлять сюжетом снов.

Денхольм Аспи, психолог из Аделаидского университета в Австралии, и трое его коллег снова подступились к непростой для науки загадки. Они пригласили 169 добровольцев от 18 до 75 лет, чтобы проверить различные техники осознанности.

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Лучшей техникой для осознанных сновидений исследователи назвали мнемоническую индукцию осознанных сновидений (MILD). Этот метод придумал в 70-х годах американский психофизиолог Лаберж. Вот инструкция для тех, кто хочет попробовать (и не чувствует проблем со сном):

  1. Поставьте будильник, чтобы проснуться через 5 часов после того как легли в постель.
  2. Когда прозвенит будильник, попробуйте вспомнить, что вам только что снилось. Если не получается, вспомните любой недавний сон.
  3. Не включайте свет, расслабьтесь и повторите про себя: "В следующий раз, когда я увижу сон, я буду знать, что сплю". Сконцентрируйтесь на значении этих слов.
  4. Мысленно вернитесь в пространство предыдущего сна и еще раз осознайте, что действие происходило в вашем воображении, а не в реальности.
  5. Повторяйте упражнения 3 и 4 до тех пор, пока не заснете.

Керувати снами
Инструкция, чтобы, управлять снами

Более половины участников, которые выполняли эти упражнения, увидели хотя бы одно осознанное сновидение уже в первую неделю эксперимента. При этом было важно не количество повторений, а то, насколько быстро человеку удавалось после нее уснуть. Чем быстрее, тем эффективнее.

Ученые не наблюдали у испытуемых нарушений. По их словам, овладеть этой техникой полезно – особенно тем, кто страдает от кошмаров.

Однако осознанный сон не дает полного расслабления, поэтому перед экспериментом важно поспать хотя бы 5 часов.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология исследования
Источник: 24 Канал
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