Как усы спасают мужскую жизнь

Ноябрь официально объявлен месяцем мужского здоровья. В этом заслуга всемирного движения под названием Movember, который призван повысить уровень осведомленности о раке предстательной железы. Причем делает это оригинальным способом – с помощью усов.

Основатель Movember в Украине – онколог-уролог, онкохирург высшей категории ММ "Добробут" Александр Стаховский рассказал подробнее об этой акции и о том, почему так важно не пропустить начало болезни.

Movember: что нужно знать

Статистика утверждает, что каждый шестой мужчина сталкивается с той или иной формой рака предстательной железы. Это одно из самых распространенных заболеваний у мужчин с достаточно высокой смертностью и очень частым выявлением.

Среди всей мужской онкологии его доля составляет 14,4%, с этим диагнозом в мире живут 5,6 миллиона мужчин, каждый час от него умирает 45 человек. В Украине такой диагноз устанавливается примерно 7 тысячам пациентам в год.

Усабрь создан, чтобы привлечь внимание к мужского здоровья

Несмотря на страшные цифры, об этой онкологии говорят меньше всего. Исправить ситуацию решило четверо австралийцев, которые начали в 2004 году движение "Movember". Название происходит от слияния двух слов – "moustache" (в переводе с английского означает "усы") и "november" ( "ноябрь").

Правила просты: в начале ноября каждый желающий начинает отращивать усы, и на все вопросы о причинах, рассказывает про такое заболевание, как рак предстательной железы. Почему именно усы? Потому что они идут далеко не всем, и это вызывает множество вопросов. Также участники вносят пожертвования, которые затем перечисляются в различные фонды для исследования заболевания.

В первом Movember участвовало всего 30 мужчин. Сегодня эта акция приобрела большой размах и проходит в 21 стране мира.

В 2017 году в движении Movember приняли участие около 5 миллионов мужчин, а благотворительные финансовые сборы составили 67 миллионов долларов. За все годы проведения акции было собрано около 700 миллионов долларов.

В Украине эта акция проходит уже пятый год подряд. Ее идейный вдохновитель – Александр Стаховский, который познакомился с движением во время своей стажировки в Канаде.

Александр Стаховский, онколог-уролог “ В нашей стране это больше информационная акция. Мы отращиваем усы, привлекая внимание к проблеме рака предстательной железы. К сожалению, у нас нередко болезнь выявляют уже на поздних стадиях, так как мужчины часто не обращают внимания на свое здоровье и редко обращаются к врачам”.

Онкология, которая лечится

Рак предстательной железы принято называть болезнью пожилых людей, так как это заболевание приходит с возрастом – после 50 лет и являются одной из самых частых причин смерти пожилых мужчин.

Рак предстательной железы – симптомы трудности при мочеиспускании;

частые позывы к мочеиспусканию;

боль и жжение;

наличие крови в моче;

боль в спине, бедре или тазу.

При наличии такой симптоматики нужно обязательно записаться на прием к урологу. Врач проверит состояние предстательной железы пальцевым методом, а также назначит дополнительное исследование – анализ крови на ПСА (простат специфический антиген). Окончательный диагноз ставится после проведения биопсии.

На первых стадиях рак простаты успешно лечится

Важно понимать, что обнаруженная на 1-2 стадиях онкология успешно поддается лечению. В этом и заключается посыл Movember – обследоваться, и если обнаружится болезнь, то вылечить ее.

Александр Стаховский, онколог-уролог “ Пациенты, которые попали к врачу на 1-2 стадии, имеют перспективы десятилетнего выживания более 90%. Чем раньше мы выявляем болезнь, тем больше шансов остановить заболевание и избежать того, чтобы оно нанесло какой-либо вред пациенту”.

Лечение может включать в себя медикаментозную часть, лучевую терапию, оперативное вмешательство. Какой метод выбрать, врач решит индивидуально. Иногда, если рак клинически незначителен, то за пациентом будут просто наблюдать. Чтобы не пропустить начало болезни.

Начиная с 55-летнего возраста необходимо раз в год проходить осмотр у уролога и сдавать анализ крови на ПСА. И вообще, быть внимательными к своему здоровью, ведь вовремя обнаруженная онкология – залог счастливого будущего!

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