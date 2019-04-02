Как узнать, что у вашего ребенка аутизм: основные признаки
Нарушение аутичного спектра – распространенное расстройство, когда человек испытывает трудности с коммуникацией с другими людьми.
Не обязательно ребенок с аутизмом будет иметь все эти признаки. Некоторые из них встречаются у детей без нарушений. Но с помощью этого списка можно поставить диагноз. Если есть такие симптомы, следует насторожиться и обратиться к врачу.
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Основные признаки аутизма:
1. Не реагирует на свое имя до 12 месяцев.
2. Не указывает на предметы, чтобы показать свою заинтересованность до 14 месяцев.
3. Не играет в воображаемые игры (например, кормит куклу) до 18 месяцев.
4. Не говорит до двух лет.
5. Избегает зрительного контакта.
6. Повторяет слова или фразы снова и снова, не обращаясь к людям.
7. Не дает брать себя на руки, обнимать и целовать – ни родителям, ни другим людям.
8. Огорчается, если случаются незначительные изменения.
9. Предпочитает одиночество, не проявляет интерес к играм других детей.
10. Часто делает повторяющиеся действия (например, раскачивается, машет руками или крутится вокруг своей оси).
11. Трудно воспринимает, как выглядят, ощущаются или пахнут привычные вещи.
Больше об аутизме и как можно помочь людям с этим нарушением – читайте в материале.
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