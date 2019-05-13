Как велосипед влияет на здоровье мужчины

У велосипедистов проблем с потенцией на самом деле меньше, чем у людей, которые занимаются другим видом спорта.

Ранее были опубликованы работы, в которых говорилось, что длительное сидение на узком седле, приводит к перегреву промежности и это очень вредно и ведет к импотенции и даже раку яичек.

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В исследовании Университета Калифорнии – Сан-Франциско приняли участие почти 4000 участников, их разделили в 3 группы: велосипедисты, бегуны и пловцы. Это были не профессиональные спортсмены, а просто люди, которые регулярно занимаются спортом.

Группы были однородными по возрасту, индексу массы тела и сопутствующим заболеваниям. Все мужчины были опрошены на предмет наличия проблем с мочеиспусканием, с потенцией и признаков хронического простатита.



Велосипед полезен для мужского здоровья

Оказалось, что у велосипедистов проблем с потенцией на самом деле меньше, чем у людей, занимающихся другим видом спорта. Проблемы с мочеиспусканием или хронический простатит у велосипедистов не чаще, чем у других мужчин.

Но любителей велосипедов может беспокоить онемение промежности (риск в 10.6 раз выше) и риск развития стриктур уретры (сужение просвета мочеиспускательного канала) в 2.5 раза чаще из-за травм при падении.

Онемение промежности можно снизить если стоять на педалях более 20% времени поездки и поднять руль выше, чем седло, или хотя бы поставить ручки руля в уровень с уровнем сиденья.

Вывод: велосипеды – не только не вредно, но может быть даже и полезно для мужского здоровья.

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