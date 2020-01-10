Как вернуться к нормальной жизни после Нового года: советы Супрун

Давали ли вы себе когда-нибудь обещание с нового года начать новую жизнь? Но с первого января не всегда получается уверенно начать выполнять все цели, которые человек себе запланировал. Сложности случаются еще на первом этапе, когда нужно после праздников вернуться в привычный рабочий ритм.

Ульяна Супрун составила список советов, как вернуться к нормальной жизни после новогодних праздников и отпусков.

Читайте также: Нужно ли делать детокс после праздников

Вернитесь из отпуска на день раньше. Так у вас будет время разобраться с делами, которые накопились за время вашего отсутствия, чтобы не переносить все на первый рабочий день.

Не набирайте обороты с первого же дня на работе. Посвятите время тому, чтобы войти в курс дел, и не вините себя, если нет сил работать. Не оставайтесь на работе дольше, только если вам кажется, что должны отработать больше потому, что были в отпуске.

Среда окажется более благоприятным днем для активной работы, чем понедельник. Во-первых, вы уже примете тот факт, что праздники закончились. Во-вторых, ваш организм, и в частности мозг, настроится на работу.

Вспомните о режиме питания, особенно, если его сильно нарушила праздничная "диета". Не обязательно садиться на строгую диету или делать детокс — попробуйте вернуться к тому стилю питания, который был у вас до праздников

Больше двигайтесь. Активный образ жизни поможет сохранить здоровье, и, к тому же, позже будет легче вернуться к работе. Возобновите занятия спортом – это добавит регулярность в ваш жизненный ритм.



После праздников рекомендовано начать заниматься спортом / Unsplash

Наладьте режим сна. Во время праздников он часто сбивается, так как вы можете ложиться спать и просыпаться поздно. Не стоит в первый же рабочий день ставить будильник на шесть утра. Делайте это постепенно и ежедневно корректируйте свой режим на полчаса.

Возвращайтесь к любимым делам. Если вы посещаете языковые курсы, танцевальные группы, играете в футбол, ведете дебаты, занимаетесь волонтерской деятельностью и тому подобное, продолжайте посещать их. Привычные для вас события помогут вам восстановить внутренние силы и баланс, потерянные во время праздничных каникул.

Загляните в свои "внутренние шкафы", чтобы избавиться от лишнего. Если вы имеете ощущение незавершенности, будто еще не время браться за работу и выходить из состояния кокона, подумайте, что вас сдерживает и не дает двигаться вперед.

Не все будет удаваться в первые дни после отдыха, и не вините себя в этом. Человеческой психике присуще чередование напряжения и удовольствия. Удовольствие человек склонен растягивать, а напряжение — отсрочивать.

Начинайте с малого. Самое главное – начинайте убирать дом и рабочее место от новогодних украшений, приглушайте рождественскую музыку и завершайте распаковывать подарки от близких. Следующие праздники уже скоро, надо не только начинать готовиться к ним, но и заботиться о себе и своем эмоциональном состоянии.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.