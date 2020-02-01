Как вес при рождении влияет на успеваемость ребенка

Младенцы, которые весят меньше своего близнеца, чаще проявляют агрессию и хуже осваивают математические науки.

Ученые исследовали влияние веса новорожденных на их когнитивные и социальные достижения в возрасте четырех лет, пишет Child Development.

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Ученые из университета Джорджтауна отметили, что их исследования проводились с учетом социально-экономического статуса семьи.

Наше исследование показывает, что больший вес при рождении связан с лучшей подготовленностью к школе, особенно для детей с низким социально-экономическим статусом,

– рассказывает руководитель исследования Кейтлин Хайнс.

Специалисты считают, что чем раньше родители обратят внимание на отставание ребенка в развитии, то тем проще будет "нейтрализовать" влияние фактора веса на успехи ребенка.

Ученые собрали информацию из 700 пар близнецов, в которых отличалась вес при рождении, а их опекунов расспросили об особенностях поведения детей. Затем близнецов, которым уже исполнилось 4 года, оценили в знаниях математики и чтения.

Исследователи обнаружили, что те дети, у которых при рождении был больший вес, демонстрировали лучшие успехи в учебе и поведении в 4-летнем возрасте. Кроме того, такие дети были менее агрессивными, импульсивными и чаще проявляли дружелюбие, заинтересованность и отзывчивость. Ученые отмечают, что дети с низким весом из малообеспеченной семьи сталкиваются с двойной угрозой для своей социализации.

Ученые объяснили, что это можно объяснить тем, что вес может свидетельствовать о плохом состоянии здоровья младенца, что может повлечь нарушение неврологического развития.

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