Как вести себя дома и на работе во время карантина, чтобы не заболеть коронавирусом

Служба безопасности Украины дала советы, которые должны уберечь от заражения коронавирусом. В СБУ заявляют, что ситуация с коронавирусом – угроза государственной безопасности, жизни и здоровью украинцев.

Чем больше людей будут знать правила, тем больше шансов остаться здоровыми, сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ посоветовали, как не заболеть коронавирусом дома, на работе и вне дома. Основные правила при любых обстоятельствах: часто мыть руки с мылом или дезинфицировать их, не касаться руками лица и при первых симптомах ОРВИ, высокой температуре, сухом кашле и затрудненном дыхании безотлагательно обращаться к врачу.

Важно: с вопросами по коронавирусу обращайтесь на Правительственную горячую линию: 1545

Больше информации по теме можно найти на сайте: Covid19.om.ua

Просим всех придерживаться рекомендуемых правил поведения, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Украине. По возможности оставайтесь на домашнем карантине – это существенно снизит риск заболевания для вас и ваших близких,

– говорится в сообщении СБУ.

Как не заболеть коронавирусом дома

Помните, что нужно оставаться дома. Чтобы обезопасить себя от инфицирования, можно выходить на улицу только за исключением жизненно необходимых потребностей: в магазин, аптеку или на работу. Также стоит воздержаться от визитов к друзьям и не приглашать их домой – общайтесь только с родными, с которыми проживаете.

Что еще следует знать:

Если ожидаете доставку, попросите курьера оставить заказ у дверей квартиры или дома;

Проветривайте помещение, не забывайте дезинфицировать двери и ручки;

Не используйте совместными столовыми приборами и не ешьте из одной посуды с другими членами семьи;

Откажитесь от курения.



Как не заболеть коронавирусом дома / Инфографика СБУ

Как не подхватить коронавирус на улице

Если так случилось, что необходимо выйти из дома, не забывайте часто дезинфицировать руки и не касаться ими лица. Старайтесь не пользоваться общественным транспортом и избегать скоплений людей, соблюдать дистанцию ​​1,5 или 2 метра.

А еще:

Пользуйтесь машиной и лифтом по одному или только с членами своей семьи;

Открывайте дверь не ладонями, а плечом, локтем или с помощью салфеток;

Избегайте рукопожатий и объятий, здоровайтесь бесконтактно.



Как не заразиться коронавирусом на улице / Инфографика СБУ

Как не заразиться коронавирусом на работе

Чтобы не заразиться коронавирусом на работе, СБУ советует придерживаться безопасной дистанции с другими людьми, а именно 1,5-2 метра, проветривать рабочее помещение и дезинфицировать рабочие поверхности и личные вещи: столы, мобильные телефоны, очки и тому подобное.

Также важно:

Избегать рукопожатий и объятий;

Часто мыть руки и не касаться ими лица;

Рабочие встречи и совещания проводить онлайн;

При симптомах ОРВИ, высокой температуре, сухом кашле и затрудненном дыхании необходимо сразу обратиться к врачу.



Как уберечься от коронавируса на работе / Инфографика СБУ

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