Как витамин D и рыбий жир может испортить вам здоровье

114 Читати новину українською
Вред рыбьего жира
Вред рыбьего жира / pixabay.com

Необдуманный прием рыбьего жира и витамина D может привести к его избытку в организме, который вредит и провоцирует заболевание почек.

Канадские ученые выступили на страницах журнала CMAJ с призывом не увлекаться самостоятельным приемом добавок и витаминов. В частности, не употреблять рыбий жир и витамин D без медицинских показаний.

Читайте также: Почему не стоит пить аскорбиновую кислоту: ответ Комаровского

Исследователи привели в пример случай 54-летнего канадца, который обратился за помощью к врачам из-за возникших у него проблем с почками. Эти неприятности начались после возвращения мужчины из поездки в Юго-Восточную Азию, где он проводил много времени на пляже. Через месяц после этого путешествия почки канадца начали отказывать.

Риб'ячий жир
Рыбий жир не нужно принимать без назначения врача

Обследование у нефрологов не выявило патологии – почки пациента имели нормальную структуру, анализы мочи также не содержали в себе ничего подозрительного. Было выполнено более обширное исследование, и выяснилось, что в крови пациента содержатся очень высокие дозы кальция и паратирина (гормон, который способствует его выведению). Ученые вспомнили, что то же самое может происходить в организме при приеме больших количеств витамина D.

Когда у пациента поинтересовались, употреблял ли тот рыбий жир, выяснилось человек действительно принимал витамин D в течение последних трех лет жизни. В результате получилось, что мужчина, который принимал наугад большие дозы витамина D, отправился в поездку, в которой его организм благодаря солнцу начал получать еще больше витамина D.

Сейчас, пройдя длительное лечение, мужчина живет с хронической болезнью почек третьей стадии.

Вывод: витами D в больших дозах может необратимо повредить ваши почки.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Великий пост 2019: календарь питания по днях
сегодня
164409
Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Медицина Лечение Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
сегодня 10:41 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 15001
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
5 апреля 19:30 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 666
МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
3 апреля 11:01 МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
Євгенія Мазур 636
Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
2 апреля 20:02 Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
Євгенія Мазур 903
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
2 апреля 10:51 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 6598
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук