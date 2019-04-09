Как витамин D и рыбий жир может испортить вам здоровье

Необдуманный прием рыбьего жира и витамина D может привести к его избытку в организме, который вредит и провоцирует заболевание почек.

Канадские ученые выступили на страницах журнала CMAJ с призывом не увлекаться самостоятельным приемом добавок и витаминов. В частности, не употреблять рыбий жир и витамин D без медицинских показаний.

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Исследователи привели в пример случай 54-летнего канадца, который обратился за помощью к врачам из-за возникших у него проблем с почками. Эти неприятности начались после возвращения мужчины из поездки в Юго-Восточную Азию, где он проводил много времени на пляже. Через месяц после этого путешествия почки канадца начали отказывать.



Рыбий жир не нужно принимать без назначения врача

Обследование у нефрологов не выявило патологии – почки пациента имели нормальную структуру, анализы мочи также не содержали в себе ничего подозрительного. Было выполнено более обширное исследование, и выяснилось, что в крови пациента содержатся очень высокие дозы кальция и паратирина (гормон, который способствует его выведению). Ученые вспомнили, что то же самое может происходить в организме при приеме больших количеств витамина D.

Когда у пациента поинтересовались, употреблял ли тот рыбий жир, выяснилось человек действительно принимал витамин D в течение последних трех лет жизни. В результате получилось, что мужчина, который принимал наугад большие дозы витамина D, отправился в поездку, в которой его организм благодаря солнцу начал получать еще больше витамина D.

Сейчас, пройдя длительное лечение, мужчина живет с хронической болезнью почек третьей стадии.

Вывод: витами D в больших дозах может необратимо повредить ваши почки.

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