Как влияет коронавирус на беременность и новорожденных

Как влияет коронавирус Covid-19 на течение беременности и родов. Сейчас не хватает серьезных исследований и рекомендаций для беременных, рожениц и младенцев, но определенная информация уже есть.

О рекомендации беременным женщинам написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

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Беременные женщины не являются более уязвимыми к коронавирусу, они не болеют чаще, чем другие люди. Но риски после инфицирования – высокие, поэтому беременных относят к группе риска.

Рекомендации, чтобы не заразиться

Беременным женщинам следует:

избегать скоплений людей;

тщательно мыть руки;

иметь с собой собственное полотенце, не пользоваться воздушными сушилками в общественных уборных;

иметь с собой спиртсодержащий антисептик и обрабатывать им руки, если нет возможности их помыть;

не касаться лица;

рассчитываться картой, а не наличными;

больше ходить пешком, меньше пользоваться транспортом;

как можно больше оставаться дома.



Пользуйтесь антисептиками, если нет возможности вымыть руки с мылом/Фото:Unsplash

Как действовать беременным, если у них есть подозрение на Covid-19

Прежде всего, советуют не ехать в больницу, а позвонить своему врачу и обсудить ситуацию — описать симптомы, контакты, историю путешествий и тому подобное. После консультации врач может посоветовать самоизолироваться (пока не будет инструкций как действовать дальше). Если ситуация неотложная — нужно вызвать экстренную медицинскую помощь.

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Что известно об угрозе для беременных, рожениц и младенцев?

Каждый день информация меняется, но из имеющихся данных видно, что все матери, которые переболели коронавирусом Covid-19, живые и их дети живы, а патологий нет.

Среди обследованных в Китае 147 женщин, больных Covid-19, 8% имели тяжелые симптомы, 1 женщина нуждалась в искусственной вентиляции легких и родила путем внепланового кесарева сечения. Большинство женщин имели умеренные симптомы болезни. Женщины, болевшие Covid-19, чаще имеют преждевременные роды.

В Великобритании зафиксировали первый случай Covid-19 у новорожденного, мать которого больна коронавирусной инфекцией. У всех остальных детей, рожденных инфицированными матерями, анализы вируса не обнаружили. Но с младенцами инфицированных рожениц ведут себя с применением тех же мер безопасности, что и с инфицированными людьми.

Как кормить грудью мамам с подозрением или подтвержденным Covid-19

Грудное молоко обеспечивает защиту от многих болезней. Есть редкие исключения, когда кормление грудью или кормление грудным молоком не рекомендуют.

Поэтому грудное вскармливание в случае болезни матери не запрещено. Из ограниченного количества исследований известно, что в амниотической жидкости и грудном молоке вирионов не обнаружено. Данных о возможности передачи коронавируса через грудное молоко также сейчас нет. Но все время контакта с ребенком мать должна быть в защитном респираторе и иметь чистые руки.

Изоляция новорожденного от матери не рекомендуется. Разумным решением является аппаратное сцеживание молока.



Мать должна соблюдать правила гигиены/Фото:Unsplash

Относительно родильных

Проблемой является прием родильными домами больных Covid-19 женщин, ведь им нужна изоляция в отдельные комнаты и недопущение заражения других рожениц.

Идеально, если будут заведения или отделения, где будут рожать инфицированные женщины. Это проще, чем в каждом заведении обеспечить разделение здоровых и инфицированных, и предотвратить распространение вируса между ними с персоналом.

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