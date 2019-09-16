Как влияет на организм ржаной хлеб – ответ ученых

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Ржаной хлеб полезен для здоровья человека
Ржаной хлеб полезен для здоровья человека / hoodandfood.blogspot.com

Выпечку часто относят к не совсем здоровой пище. Конечно, круассаны, бублики, пирожные, батон – действительно лучше заменить чем-то полезным.

Часто в категорию нездоровой выпечки относят и хлеб. Однако последние исследования свидетельствуют, что ржаной хлеб можно и даже нужно есть.

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Ученые из Университета Восточной Финляндии проанализировали бактерии из ржаной закваски, которую используют для приготовления ржаного хлеба.

Оказалось, что закваска содержит много молочнокислых бактерий, которые помогают продуцировать аминокислоты и пептиды, которые хорошо влияют на организм, в частности на уровень инсулина.


С ржаным хлебом можно много экспериментировать и сочетать с различными продуктами

Другая польза ржаного хлеба объясняется соединением триметилглицина, который по своему действию похож на бетаин, который естественным образом вырабатывается бактериями в нашем кишечнике.

Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы и защищает от болезней сердца.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Сердечно-сосудистые заболевания Здоровое питание
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