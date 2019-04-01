Как влияет на здоровье воздержание от секса

Тяга к сексу зависит непосредственно от половой конституции человека и личного сексуального опыта.

Кому-то легко живется без секса года, а кому-то уже через неделю хочется бросаться на людей, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Нет, не всем нужен секс. Существуют асексуалы и антисексуалы. Это люди, которые не хотят секса или осознанно отказались от всего сексуального. Живут, не умирают, онкологией не болеют. Конечно, сразу возникает вопрос, а как же проблемы со здоровьем? Ведь гинекологи в один голос говорят "воздержание – это вред!".

Вреден застой крови и чтобы его не было, достаточно делать следующее: тренировать мышцы тазового дна и мастурбировать со стимуляцией влагалища. Таким образом вы сохраняете все реакции своего организма: возбуждение, выработки выделений, прилив крови, у мужчин эрекцию и эякуляцию, оргазм и т.д.

Это снимает напряжение и вы не срываетесь на людей из-за перегрузки и спокойно ждете встречи с будущим партнером, если вы хотите его встретить. А если не хотите, то и живете спокойно и здорово, сохраняя все функции и реакции своего организма. Кстати, мужчины тоже могут тренировать "интимные" мышцы.

Сексолог Ольга Василенко “Но здесь появляются утверждения о гормонах. О волшебном свойстве спермы, которая делает женщину моложе, счастливее и увереннее в себе. О невероятном действии женской смазки, которая "приклеивает" мужчину к женщине, заставляет его еще больше хотеть, любить и привыкать к своей избраннице. Это глупости, которые совсем не имеют научного подтверждения. Эти идеи наоборот создают почву для распространения половых болезней. Поэтому в сексе вы должны отталкиваться от собственных желаний и переживаний и помнить о безопасности”.

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