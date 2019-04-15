Как влияет улыбка на настроение

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Улыбка улучшает настроение
Улыбка улучшает настроение / pixabay.com

Улыбка может влиять на настроение человека. Такое предположение выдвинули американские ученые, которые путем метаанализа 138 исследований проверили гипотезу мимической обратной эмоциональной связи.

Гипотеза мимической обратной связи говорит, что мимика влияет на эмоции, даже если она искусственно вызвана. То есть у человека может улучшиться настроение, если он улыбнется, сообщает Psychological Bulletin.

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В 1988 году немецкие исследователи просили участников эксперимента держать в зубах или губах ручку, заставив сокращаться мышцы, участвующие в мимике лица. Параллельно исследователи оценивали их реакции на шутки. Тогда эксперимент выявил позитивную связь на подтверждение гипотезы мимической обратной связи.

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В последнем исследовании психологи объединили результаты 138 исследований, в которых в целом приняли участие свыше 11 тысяч человек. Они рассмотрели 286 показателей, которые указывали на связь между манипулированием эмоциональной мимикой и эмоциональной реакцией, которая следует за этим.

Средний показатель эффекта был 0,2, что указывает на весьма слабое влияние манипуляции эмоциональной мимики на эмоции. Связь между мимикой и настроением была сильнее, если в эксперименте не было эмоционального стимула — то есть участники сами говорили о своем настроении, а не реагировали на шутку. Также сильнее связь проявлялась от эмоционально окрашенных предложений, а не картинок.

Исследователи пришли к выводу, что связь между эмоциональной мимикой и соответствующими эмоциями все же есть, но он слишком слабая.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
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