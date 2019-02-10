Как влияют интенсивные нагрузки на продолжительность жизни

Интенсивные физические нагрузки (минимум пять-шесть часов бега со скоростью 9,6 км/ч на неделю) не повышают риск смерти от каких-либо причин среди мужчин даже не смотря на то, что они связаны с повышенным уровнем отложения кальция в артериях.

Все существующие ныне исследования о негативном влиянии интенсивных физических нагрузок на здоровье и смертность спортсменов не позволяют сделать точных выводов, говорится в статье журнала JAMA Cardiology.

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В новом исследовании ученые под руководством Бенджамина Левайна (Benjamine Levine) из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса изучили данные о 21 758 мужчинах (женщин в анализ решено было не включать из-за другой динамики и причин смертности), на момент начала наблюдений средний возраст которых составлял 50 лет. Данные о физической активности и здоровье мужчин собирали с 1998 по 2013 год, после чего данные о смерти участников регистрировали до конца 2014 года.

За время наблюдений от разных причин умерли 759 участников исследования, а от сердечно-сосудистых заболеваний – 180. Ученые выяснили, что, несмотря на то, что больше всего отложений в сосудах было среди активных мужчин, но интенсивная физическая нагрузка не повышала риск смерти от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания.

Авторы, таким образом, пришли к выводу о том, что интенсивная физическая активность не причиняет смертельного вреда здоровью даже при явной связи с риском развития коронарного кальциноза.

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