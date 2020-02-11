24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Как влияют на человека 6 минут без смартфона: исследование

86 Читати новину українською
6 минут без смартфона / unsplash.com

Исследователи выяснили, как наличие или отсутствие смартфона влияет на способность человека сосредоточиться и освоить самоконтроль.

Во время эксперимента специалисты обнаружили, что люди становятся крайне невнимательными и рассеянными, если рядом нет смартфона, сообщает PLOS.

К теме: Почему есть руками вкуснее: ответ психологов

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 125 добровольцев, каждый из которых провел в пустой комнате 6 минут. Впрочем, участники исследования не знали, сколько времени продлится эксперимент.

Специалисты разбили людей на три группы:

  1. Первой разрешили пользоваться всеми функциями смартфона, кроме звонков и сообщений.
  2. Участников второй группы попросили оставить смартфон за пределами комнаты и просто побыть наедине с мыслями.
  3. Третьи могли взять смартфон с собой, но им нельзя было пользоваться – телефон нужно было положить экраном вниз.

Волнение участников фиксировалось специальными сенсорами, которые закрепили на подушечках пальцев. После того, как добровольцы выходили из комнаты, их расспрашивали об ощущениях в закрытом пространстве и о чем они думали.

  • Участники без смартфонов не могли сконцентрироваться или сосредоточиться на одной мысли.
  • Те, которые имели смартфоны, но не пользовались ими – были значительно спокойнее предыдущих.
  • На удивление те участники, которые имели возможность пользоваться гаджетом – были сосредоточенными, а их мысли были заняты чем-то интересным.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака
сегодня
1734
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Смартфоны Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье исследования Психология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
10 февраля 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
Анастасія Манюхіна 733
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 9223
7 февраля 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза 575
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 2454
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 7836
Новости
Больше новостей
Залиште відгук