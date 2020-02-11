Как влияют на человека 6 минут без смартфона: исследование

Исследователи выяснили, как наличие или отсутствие смартфона влияет на способность человека сосредоточиться и освоить самоконтроль.

Во время эксперимента специалисты обнаружили, что люди становятся крайне невнимательными и рассеянными, если рядом нет смартфона, сообщает PLOS.

К теме: Почему есть руками вкуснее: ответ психологов

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 125 добровольцев, каждый из которых провел в пустой комнате 6 минут. Впрочем, участники исследования не знали, сколько времени продлится эксперимент.

Специалисты разбили людей на три группы:

Первой разрешили пользоваться всеми функциями смартфона, кроме звонков и сообщений. Участников второй группы попросили оставить смартфон за пределами комнаты и просто побыть наедине с мыслями. Третьи могли взять смартфон с собой, но им нельзя было пользоваться – телефон нужно было положить экраном вниз.

Волнение участников фиксировалось специальными сенсорами, которые закрепили на подушечках пальцев. После того, как добровольцы выходили из комнаты, их расспрашивали об ощущениях в закрытом пространстве и о чем они думали.

Участники без смартфонов не могли сконцентрироваться или сосредоточиться на одной мысли.

Те, которые имели смартфоны, но не пользовались ими – были значительно спокойнее предыдущих.

На удивление те участники, которые имели возможность пользоваться гаджетом – были сосредоточенными, а их мысли были заняты чем-то интересным.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.