Как влияют на человека 6 минут без смартфона: исследование
Исследователи выяснили, как наличие или отсутствие смартфона влияет на способность человека сосредоточиться и освоить самоконтроль.
Во время эксперимента специалисты обнаружили, что люди становятся крайне невнимательными и рассеянными, если рядом нет смартфона, сообщает PLOS.
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Как проходил эксперимент
В исследовании приняли участие 125 добровольцев, каждый из которых провел в пустой комнате 6 минут. Впрочем, участники исследования не знали, сколько времени продлится эксперимент.
Специалисты разбили людей на три группы:
- Первой разрешили пользоваться всеми функциями смартфона, кроме звонков и сообщений.
- Участников второй группы попросили оставить смартфон за пределами комнаты и просто побыть наедине с мыслями.
- Третьи могли взять смартфон с собой, но им нельзя было пользоваться – телефон нужно было положить экраном вниз.
Волнение участников фиксировалось специальными сенсорами, которые закрепили на подушечках пальцев. После того, как добровольцы выходили из комнаты, их расспрашивали об ощущениях в закрытом пространстве и о чем они думали.
- Участники без смартфонов не могли сконцентрироваться или сосредоточиться на одной мысли.
- Те, которые имели смартфоны, но не пользовались ими – были значительно спокойнее предыдущих.
- На удивление те участники, которые имели возможность пользоваться гаджетом – были сосредоточенными, а их мысли были заняты чем-то интересным.
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