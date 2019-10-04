Многие женщины пользуются гель-лаком, потому что это удобно, ведь держится он несколько недель и не требует дополнительных процедур. Но он может повреждать ногти.

Как только вы заметили малейшие изменения, не покрывайте ногти гель-лаком, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Что делать, если вы заметили ухудшение состояния ногтей после гель-лака?

1. Обратитесь к дерматологу, чтобы исключить повреждение ногтей грибковой инфекцией

2. Если грибок ногтей обнаружен – займитесь лечением по рекомендациям врача;

3. Грибка нет, – приступите к восстановлению ногтевых пластин.



Гель-лак может ухудшить состояние ногтей

Как восстановить ногти после гель-лака?

В среднем ежемесячно ноготь отрастает на 3.5 мм (именно поэтому не ждите мгновенных результатов, ваши ногти должны отрасти заново). И никакой лак не способен заставить их расти быстрее. Все эти средства покрывают ноготи и "склеивают" поврежденную поверхность не давая им крошиться и ломаться дальше (и в этой ситуации это требуется).

Улучшить состояние ногтей сложно – это неживая ткань, и важно предотвратить их дальнейшее повреждение, поэтому обрезаем их максимально коротко. Также мытье посуды и любой контакт с химией (порошки и др) должны быть только в перчатках.

Питание должно быть сбалансированным, содержать белок и железо для здорового роста ногтей. Кальций не имеет никакого отношения к росту ногтей, поэтому не стоит тратить деньги на различные БАДы и "витамины для ногтей". Лучше купить хороший увлажняющий крем (эмолиент).

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