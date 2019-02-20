Как вредит сухой воздух и как его правильно увлажнять: советы Супрун
Ощущение, что вы буквально "засыхаете", может быть не только летом. В холодное время года, когда мы много времени проводим в закрытом помещении, у абсолютно здорового человека могут появиться неприятные симптомы. Поэтому очень важно заботиться о собственном водном балансе и оптимальной влажности в помещении.
Одним из самых простых способов поддерживать влажность в помещении – установить увлажнитель.
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- Появляется ощущение дискомфорта в носу, может ощущаться его заложенность.
- Больше устают и болят глаза.
- Нарушается сон. Особенно у маленьких детей, у которых пересушенный воздух может вызвать симптомы, похожие на простуду — насморк, чихание и кашель.
Ульяна Супрун указала, на что стоит обратить внимание при пользовании увлажнителем, чтобы не навредить здоровью.
Грязи и микробам легче попасть в легкие
Если не очищать увлажнитель, это может стать причиной возникновения ряда проблем с дыханием, в частности воспаления и появления симптомов, похожих на простуду. Согласно рекомендациям, это стоит делать минимум каждые 3 дня.
Увлажнители необходимо чистить каждые 3 дня
Жесткая вода может быть источником минеральной пыли
В увлажнителях накапливается и дальше распространяется в воздух минеральный осадок из воды, которую мы наливаем туда. Он также может поражать дыхательную систему и вызывать серьезные проблемы, особенно у младенцев и детей. Поэтому наливать в увлажнитель нужно только чистую, желательно дистиллированную воду.
Дополнительные дезинфекционные средства и ароматические вещества повышают риск аллергий
Это особенно актуально для ультразвуковых увлажнителей, ведь в них жидкость разбивается на наноразмерные частицы, которые проникают глубоко в легкие. К тому же они не только могут повышать риск возникновения аллергии, но и иметь более серьезные последствия. К примеру, именно дезинфектанты в увлажнителях стали причиной нескольких десятков случаев поражений легких со смертельным исходом.
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