Как вредит сухой воздух и как его правильно увлажнять: советы Супрун

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Увлажнение воздуха
Увлажнение воздуха / pixabay.com

Ощущение, что вы буквально "засыхаете", может быть не только летом. В холодное время года, когда мы много времени проводим в закрытом помещении, у абсолютно здорового человека могут появиться неприятные симптомы. Поэтому очень важно заботиться о собственном водном балансе и оптимальной влажности в помещении.

Одним из самых простых способов поддерживать влажность в помещении – установить увлажнитель.

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Сухой воздух – симптомы
  1. Появляется ощущение дискомфорта в носу, может ощущаться его заложенность.
  2. Больше устают и болят глаза.
  3. Нарушается сон. Особенно у маленьких детей, у которых пересушенный воздух может вызвать симптомы, похожие на простуду — насморк, чихание и кашель.

Ульяна Супрун указала, на что стоит обратить внимание при пользовании увлажнителем, чтобы не навредить здоровью.

Грязи и микробам легче попасть в легкие

Если не очищать увлажнитель, это может стать причиной возникновения ряда проблем с дыханием, в частности воспаления и появления симптомов, похожих на простуду. Согласно рекомендациям, это стоит делать минимум каждые 3 дня.

Зволожувачі необхідно чистити кожні 3 дні

Увлажнители необходимо чистить каждые 3 дня

Жесткая вода может быть источником минеральной пыли

В увлажнителях накапливается и дальше распространяется в воздух минеральный осадок из воды, которую мы наливаем туда. Он также может поражать дыхательную систему и вызывать серьезные проблемы, особенно у младенцев и детей. Поэтому наливать в увлажнитель нужно только чистую, желательно дистиллированную воду.

Дополнительные дезинфекционные средства и ароматические вещества повышают риск аллергий

Это особенно актуально для ультразвуковых увлажнителей, ведь в них жидкость разбивается на наноразмерные частицы, которые проникают глубоко в легкие. К тому же они не только могут повышать риск возникновения аллергии, но и иметь более серьезные последствия. К примеру, именно дезинфектанты в увлажнителях стали причиной нескольких десятков случаев поражений легких со смертельным исходом.

 
Ульяна Супрун
“Тщательно следуйте инструкции при эксплуатации увлажнителя воздуха, регулярно его очищайте, используйте только дистиллированную воду без добавления посторонних дезинфекционных средств или ароматических веществ”.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Источник: Здоров'я 24
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