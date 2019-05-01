Как выбрать лекарство от аллергии
При аллергии вырабатывается вещество гистамин, воздействуя на рецепторы респираторной системы, глаз и кожи, вызывая характерные симптомы, а антигистаминные препараты блокируют выработку гистамина, тем самым облегчая симптомы.
Существует 2 поколения препаратов и активные метаболиты, рассказала терапевт Галина Бочкарева.
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Первое поколение
Представители: Диазолин, Супрастин, Димедрол, Тавегил.
Имеют много побочных реакций, даже при обычных дозах могут возникнуть:
- сонливость;
- нарушение фазы сна;
- нарушение ритма сердца;
- головокружение.
А также вызывают привыкание, и в дальнейшем нужно увеличивать дозу, а это опасно побочными реакциями, описанными выше, принимаются 2-3 раза в день, что тоже не удобно.
Препараты 1 поколения не рекомендованы нынче для лечения аллергии.
Второе поколение
Представители: Лоратадин (Кларитин), Цетиризин (Зиртек), Азеластин (назальный спрей и капли для глаз).
Имеют меньше выраженных побочных реакций из-за избирательного действия только на гистаминовые рецепторы.
Не вызывают привыкания, удобный прием 1 раз в сутки, более быстрое наступление эффекта, нет снотворного эффекта.
Могут блокировать калиевые каналы сердечной мышцы, что ведет к удлинению интервала QT и нарушению ритма сердца
Риск возникновения данного побочного эффекта увеличивается при сочетании антигистаминных средств с некоторыми препаратами.
Активные метаболиты
Представляют собой активные метаболиты препаратов 2 поколения. Они не вызывают аритмию, не провоцируют развитие сонливости и не снижают концентрацию внимания.
Представители: Фексофенадин (Телфаст), Дезлоратадин (Эриус), Левоцетиризин (Ксизал).
Самые эффективные и безопасные препараты с минимальным количеством побочных действий, продолжительным действием, удобным приемом раз в сутки и отсутствием привыкания.
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