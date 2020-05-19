Семейный врач: важные вопросы о подписании договора

19 мая отмечается Всемирный день семейного врача. Украинцы получили право выбирать семейного врача два года назад. Следовательно, около 28 миллионов граждан уже заключили декларации с врачами, терапевтами, педиатрами, а около 25 миллионов семейных врачей имеют своих пациентов.

О преимуществах подписания договора с семейными врачами напомнила Ульяна Супрун. По ее словам, в условиях пандемии мы реально увидели, насколько семейная медицина является важной.

Читайте также: Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: свежие данные

Ведь именно семейные врачи являются первым звеном в борьбе против COVID-19. Кроме того, что семейные врачи, терапевты и педиатры стали проводниками в системе здравоохранения, для своих пациентов они являются опорой и той точкой в ​​медицинской системе, которой можно доверять.

Каждый свободно может выбрать своего советчика, получать напоминания от врача о вакцинации. Украинцы имеют возможность спросить как действовать в случае возникновения той или иной проблемы со здоровьем.

Между тем у многих пациентов все еще есть много вопросов к этой кампании. Поэтому, объясняем детали подготовки и собственно процедуру подписания договора с семейным врачом.

Врач – на всю жизнь?

Декларация – это документ, который подтверждает, что пациент хочет обслуживаться именно у этого врача. Так, подписывая декларацию с конкретным врачом, вы сообщаете государству (НСЗУ), что оплата за ваше обслуживание должно находить в это медучреждение. Но декларация не является юридическим документом и не подписывается "раз и навсегда": в любой момент вы можете заключить декларацию с другим терапевтом, педиатром или семейным врачом. В таком случае не надо отменять предыдущую декларацию – достаточно просто заключить новую декларацию с выбранным врачом, а изменения автоматически зафиксируются в системе.

Если я очень редко обращаюсь к врачам, ничего о них не знаю, как выбрать?

В случае, если не пользуетесь услугами врачей часто, можно выбрать того, кто самый удобный территориально. Приходите в медицинское учреждение, предварительно проверив, подключено ли оно к системе "Электронное здоровье" (об этом подробнее далее в тексте), где есть специальная наклейка-табличка – "Здесь можно выбрать врача". Или обращаетесь в регистратуру – там тоже должны направить вас к врачам, которые готовы подписать декларацию. И – подписываете ее. Помним же, что в любой момент врача можно изменить, если он вас чем-то не устроит. Важно внести себя в базу, чтобы при необходимости можно было быстро выбрать другого врача.

Читайте также: В Минздраве заявили о повышении зарплаты медикам и новых тарифах финансирования отрасли

Если я прописан не там, где живу?

Вы свободны в своем выборе – не обязаны подписывать декларацию по месту прописки или проживания. Нет такого законодательного требования – подписывать декларацию только по месту прописки. Вы можете выбрать любого врача, которому доверяете и чье местоположение удобно для вас.

А если врач мне откажет в подписании декларации?

Единственная возможная причина отказа врача в подписании договора – если он уже набрал максимально рекомендованное количество пациентов: семейный врач может обслуживать 1800 пациентов, терапевт – 2 000, педиатр – 900. Эта цифра может быть несколько больше для врачей, работающих в селах. Например, если в селе проживает 2 тысячи человек, то все они получат возможность подписать декларацию с семейным врачом. Без медицинской помощи не останется никто. Этот вопрос будет контролировать Национальная служба здоровья Украины.

А если пациент – "проблемный" и врач не хочет с ним подписывать договор?

Опять же – единственная причина отказа – предельное количество пациентов уже набрано. Если у вас есть сомнения относительно честности врача в этом вопросе, и вы подозреваете, что он просто не хочет по каким-то причинам брать вас на обслуживание – обратитесь к руководству медицинского учреждения, в котором работает врач, и поинтересуйтесь, действительно ли он уже имеет максимальное количество пациентов. Если эта информация не подтвердится – врач обязан подписать с вами договор.

С другой стороны – если врач уже отказался вас обслуживать – зачем вам такой нужен, как вы сможете ему доверять? Ведь главная добродетель семейного врача – доверие пациента.

Читайте также: Заработная плата врачей: Степанов рассказал сколько должны получать медики

Когда конечный срок выбора врача?

Это понятие в медицинской реформе достаточно гибкое. Конечного срока как такового нет. Вы можете и вовсе не подписывать никакой декларации. Здесь будет разница только в финансировании. К 2020 году будет действовать переходный период, когда врачи, которые имеют подписанные с пациентами декларации, будут получать оплату за них от НСЗУ, а за пациентов, которые не имеют подписанного договора, но обратились к врачу, заплатит госбюджет по "старым" правилам. Направление к специалистам врач так же будет давать даже пациентам без подписанной декларации. С 2020 года "старые правила" финансирования не будут действовать – за пациента государство будет платить только тому врачу, с которым подписана декларация. Если вы не болеете и не обращаетесь к врачу – можно и не подписывать декларацию. Но если заболеете после 2020 года и не будете иметь договора с врачом – заплатите за себя из собственного кармана.

Как подписать декларацию, куда идти?

Сначала – выберите врача. Важно: заведение, в котором работает выбранный вами врач, должно быть подключено к системе "Электронное здоровье". Уточните эту информацию регистрации или у врача, или проверьте самостоятельно на сайте ehealth.

Далее пошагово:

1. Обратитесь в медучреждение, где работает терапевт, педиатр или семейный врач, с которым вы хотите подписать декларацию. С собой нужно иметь паспорт, налоговый номер и мобильный телефон. Если вы подписываете декларацию с педиатром или семейным врачом для ребенка, то возьмите также свидетельство о рождении ребенка.

2. Ваши данные и контактный телефон внесут в систему "Электронное здоровье". Это сделает уполномоченное лицо заведения ПТД: в разных медучреждениях это может быть либо регистратор, либо медсестра, либо врач и тому подобное.

Обратите внимание: декларации заключаются исключительно в электронной форме – не будет никаких бланков, форм, печатей и тому подобное. Чтобы убедиться, что декларацию подписывает реальный человек и исключить любые попытки мошенничества, введено подтверждение с помощью СМС-кода, который поступает на номер вашего мобильного телефона. Так, после введения данных пациент получает СМС с кодом на указанный номер телефона, который уполномоченное лицо медучреждения вводит в систему "Электронное здоровье" для подтверждения.

Если у вас нет мобильного – не проблема: для подтверждения уполномоченное лицо медучреждения сфотографирует или отсканирует оригиналы ваших документов, чтобы приобщить их к декларации в электронной системе.

Читайте также: Не может быть никакой "уровниловки", – Степанов раскритиковал второй этап медреформы

3. Уполномоченное лицо медучреждения распечатывает из системы "Электронное здоровье" экземпляр декларации для проверки.

Внимательно проверьте все свои данные. Если заметили ошибку – скажите об этом уполномоченному лицу медучреждения. Декларацию будут распечатывать до тех пор, пока все не будет правильно.

4. Если все правильно, уполномоченное лицо медучреждения распечатывает из системы "Электронное здоровье" еще один экземпляр декларации.

Оба экземпляра декларации должны быть идентичными и без ошибок.

5. Пациент подписывает 2 экземпляра декларации.

Один из них остается у вас, другой – в медучреждения.

6. Уполномоченное лицо медучреждения накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему "Электронное здоровье".

Вы официально задекларировали выбор врача. Деньги за ваше обслуживание государство (НСЗУ) будет платить заведению, в котором работает выбранный вами врач. Этот процесс начнется сразу, когда медучреждение войдет в реформу: автономизируется и заключит договор с НСЗУ.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.