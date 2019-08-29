Как выбрать средство для мытья посуды

Средства для мытья посуды существенно ускоряет процесс очистки посуды и столовых приборов. Учитывая это, нужно правильно выбрать бытовую химию.

Из-за агрессивного состава средства для мытья посуды могут вызвать аллергию и другие побочные реакции, которые плохо влияют на организм человека.

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Врач Наталья Зубарева назвала агрессивные компоненты, которые могут быть в составе средства для мытья посуды.

Какие составляющие не должны содержать моющие средства для посуды

1. Фосфаты/фосфонаты. Уже десяток лет они запрещены в ЕС. Эти компоненты негативно влияют на организм человека и наносят непоправимый вред окружающей среде.

2. Фталаты/ароматизаторы синтетические. Они могут привести к эндокринным нарушениям.

3. Анионные-ПАВ (поверхностно-активные вещества) сульфаты. При их наличии в составе, средство для мытья будет очень трудно смыть с посуды.

4. Оптические отбеливатели/хлор. Эти составляющие приводят к аллергии.

5. Синтетические консерванты. Опасны тем, что не выводятся из организма, а также негативно влияют на эндокринную систему.

Лучше выбирать эко-средства, которые являются гипоаллергенными, у них отсутствует аромат и отдушка, они биоразлагаются.

Какой должен быть состав у моющих средств

сода – пищевой реагент, смягчитель и регулятор ph;

цитрат натрия или же соль лимонной кислоты. Это консервант, имеет антибактериальные свойства. Он создает пенку и регулирует уровень ph;

кислородный отбеливатель – борется с загрязнениями;

энзимы – борьба с белковыми и жировыми загрязнениями;

эфирные масла, если у вас нет индивидуальной непереносимости.

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