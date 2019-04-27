Как выглядит человек, который не мылся 60 лет

В Иране живет 80-летний мужчина, который не мылся последние 60 лет.

Его зовут Аму Хаджи, он живет на окраине небольшой иранской деревушки Дежга в провинции Фарс. Агу бездомный, много лет прячется от ветра и дождя в кирпичном строении, сообщает Ppcorn.

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Аму живет в кирпичном строении на окраине села\\фото: irna.ir

В течение всей жизни Аму Хаджи был занят только бездельем. Большую часть времени он проводит не двигаясь – спит или тихо греется под солнцем. Не имея ничего, Аму безмерно счастлив жить своей жизнью, в которой он ни от кого не зависит.

Бездомный проводит малоподвижный образ жизни\\фото: irna.ir

Основной рацион Аму – мертвые животные, которых он запекает в костре. Иногда его подкармливают местные жители. Утоляет жажду грязной водой, которую он зачерпывает с немытой нефтяной цистерны, служит для него контейнером для сбора влаги.

Иногда Аму приносят еду местные жители \ фото: irna.ir

Аму ведет примитивный образ жизни и у него почти ничего нет, кроме металлической водопроводной трубы, из которой он курит навоз, старого автомобильного зеркала заднего вида. Одежду иранец меняет только в случае полного износа, а в холодные дни защищает голову шлемом, который нашел на поле битвы времен ирано-иракской войны.

Муж курит трубку с навозом\\фото: irna.ir

Никто не знает, почему человек живет такой жизнью и почему не мылся несколько десятков лет.

Неизвестно, почему человек выбрал такой образ жизни\\фото: irna.ir

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