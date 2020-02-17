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Как выглядит госпиталь на стадионе для больных коронавирусом в Ухане: фото

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Как выглядит госпиталь на стадионе для больных коронавирусом в Ухане / Getty Images

На стадионе Чжуанькоу в Ухане, где началась вспышка смертельной пневмонии, открылся дополнительный временный госпиталь для больных коронавирусом.

В Китае из-за недостатка мест для людей, которые заразились новым видом коронавируса Covid-2019, не только строят новые медицинские учреждения, но и создают временные больницы в общественных местах – выставочных и культурных центрах и других.

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Новый дополнительный госпиталь для больных китайские власти обустроили на стадионе Чжуанькоу в Ухане. Он был оборудован в течение одной недели.

Добавим, что стадион был построен в 2002 году и вмещает более 50 тысяч зрителей. На территории планируют разместить 1,1 тысячи пациентов.

Как выглядит госпиталь на стадионе Чжуанькоу для больных коронавирусом: смотрите фото

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Временный госпиталь на стадионе для больных коронавирусом в Ухане / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Временный госпиталь на стадионе для больных коронавирусом в Ухане / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Временный госпиталь на стадионе для больных коронавирусом в Ухане / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Временный госпиталь на стадионе для больных коронавирусом в Ухане / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Временный госпиталь на стадионе для больных коронавирусом в Ухане / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Временный госпиталь на стадионе для больных коронавирусом в Ухане / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Временный госпиталь на стадионе для больных коронавирусом в Ухане / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Временный госпиталь на стадионе для больных коронавирусом в Ухане / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Последние новости о коронавирусе covid-2019:

  • По состоянию на 17 февраля, от китайского коронавируса умерли 1 775 человек. Общее количество инфицированных – 71 350 человек по всему миру.
  • За пределами материкового Китая зафиксировали 5 смертей от коронавируса – в Гонконге, на Филиппинах, в Японии, во Франции и на Тайване.
  • Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • Распространение опасного коронавируса началось из города Ухань. Впоследствии его закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.


Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Лечение Китай Коронавирус 2020 Новости Здоровье
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