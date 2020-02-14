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Как выглядит китайский коронавирус под микроскопом: новые фото

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От китайского коронавируса состоянию на 14 февраля умерло 1383 человека. Медики показали, как выглядит смертельный Covid-2019 под микроскопом.

Лаборатории RML Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) опубликовали снимки коронавируса, которые были сделаны с помощью просвечивательного электронного микроскопа.

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Добавим, название коронавирусов возникла из-за того, что их тела окружены выступающими частицами. Поэтому такой вид напоминает солнечную корону. На фотографии можно разглядеть "шипы" коронавируса.


Covid-2019 под микроскопом / NIAID

Так, на следующем фото вирус COVID-19, окрашенный в желтый цвет, изображен во время выхода из клетки, которая на кадре окрашена в синий и розовый цвета.


Covid-2019 под микроскопом / NIAID


Covid-2019 под микроскопом / NIAID

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 14 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1383 человека. Общее количество инфицированных – более 64 тысяч человек по всему миру.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Медицина Здоровье Коронавирус 2020 Китай
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