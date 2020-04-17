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Как выглядит лаборатория в Ухане, которую конспирологи обвиняют в распространении COVID-19

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Институт вирусологии в Китае

В Ухане есть институт, который занимается изучением вирусов. Несмотря на то, что авторитетные ученые подтверждают природное происхождение коронавируса, любители теории заговоров, Трамп и его СМИ распространяют информацию, что вирус возник именно в китайской лаборатории.

Недавно протрамповский республиканский канал Fox News опубликовал материал со ссылкой на "знакомые с действиями власти КНР в начале эпидемии источники", что нулевым пациентом был сотрудник института.

Также по теме: Лаборатория или эволюция: ученые выяснили происхождение коронавируса

Власти США заявили, пишет CNN, что будут расследовать такую гипотезу среди многих других.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в причинах пандемии. Вслед за ним о подозрении заявили и в Британии.


США обвиняет Китай в распространении вируса / ЕРА

Подтверждений, что вирус создан искусственно сейчас нет / ЕРА

Конспирологи также обвиняют Китай / ЕРА

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости США Коронавирус COVID-19 Китай Новости Здоровье Здоровье Лечение Дональд Трамп
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