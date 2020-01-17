Как выглядит мозг ребенка во время чтения книги и игры на планшете: фото

Во время исследования использовали специальный тип МРТ – диффузионный тензор. Он исследовал активность белого вещества в мозге детей в возрасте от 3 до 5 лет, которые читали книгу или играли в игры на планшете, смартфоне или смотрели телевизор.

Это важное исследование, ведь больше всего мозг развивается в первые 5 лет жизни. В исследовании приняло участие 47 здоровых детей, которые еще не пошли в детский сад, сообщает CNN.

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Увеличение и организация белого вещества имеет решающее значение в сочетании различных частей мозга, что повышает его функциональность и способность учиться.

Без хорошо развитой системы связи, скорость обработки мозга замедляется, и способность к обучению страдает.

Изображения, показанные ниже, являются результатом первого исследования, которое предоставляет нейробиологические данные о потенциальных преимуществах чтения и потери, которые возникли из-за проведения времени перед "экраном".

Ниже приведен скан мозга ребенка, который часто читает с воспитателем. Красные области указывают о росте организованной белого вещества в языковых и грамотных областях мозга ребенка, то есть областей, которые будут поддерживать обучение в школе.



Красный цвет – увеличение активности белого вещества в языковых центрах / Фото: CNN

Ниже – мозг дошкольника, который играет в игры на планшете два часа в день. Синий цвет демонстрирует значительную недоразвитость и неорганизованность белого вещества в тех же областях, которые необходимы для поддержки обучения.



Синий цвет – недоразвитие белого вещества во время использования телефона, планшета, телевизора / Фото: CNN

Кроме сканирования мозга, детям дали пройти когнитивные тесты. Дошкольники, которые играли в смартфонах, планшетах или смотрели телефизор более одного часа в день, имели меньшие навыки грамотности, хуже владели языком экспрессивной и демонстрировали более низкую способность быстро называть предметы. Однако те дети, которые часто читали книги, успешнее проходили тестирование.

Впрочем ученые отметили, что одного чтения для развития мозга ребенка недостаточно. Чтобы задействовать все функции мозга, необходимо гулять, играть с игрушками, включать воображение и фантазию.

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