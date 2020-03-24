Как выглядят экспресс-тесты на коронавирус: фото

Для проверки наличия коронавируса используют два вида тестов: экспресс (кровь) и ПЦР (мазок со слизистой носа). Все украинцы, которых эвакуируют из-за рубежа, будут проходить обязательное экспресс-тестирование.

Экспресс-тест показывает результат через 10 минут. После этого диагноз обязательно будут проверять еще раз дополнительно с помощью ПЦР-исследования.

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В телеграмме разместили снимок, как выглядит экспресс-тест на Covid-19.

"Так выглядит экспресс-тест на коронавирус: прокалывают маленькой иглой палец, берут кровь, капают ее на тест и ждут 2 минуты", – говорится в сообщении.



Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

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